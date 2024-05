Dungeon & Fighter Mobile: lancio devastante in Cina, server in tilt per Tencent

Sebbene da queste parti la cosa non abbia avuto grande richiamo, nella giornata di ieri si è svolto un evento di notevole portata per il mercato cinese con il lancio di Dungeon & Fighter Mobile in tale mercato, un gioco talmente popolare da aver mandato in tilt i server di Tencent, costretta a interrompere la procedura di lancio per poter ripristinare i sistemi dopo il sovraccarico di utenti.

Nonostante il colosso cinese si fosse preparato per tempo all'uscita, prevedendo appunto un boom di accessi per la versione mobile di un gioco che ha già avuto un successo impressionante nella sua versione per PC, sia in Corea del Sud che in Cina, evidentemente questi preparativi non sono bastati.

L'accesso in massa di utenti sui server ha portato al collasso dell'infrastruttura, costringendo Tencent a bloccare momentaneamente il processo per "fluttuazioni dei server" che minacciavano seriamente la stabilità della piattaforma.