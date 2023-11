Duracell AA e AAA pack da 48 in sconto per il Black Friday su Amazon Italia

Il Black Friday 2023 di Amazon Italia è finalmente iniziato e, alla mezzanotte, si sono subito attivate tantissime offerte molto interessanti. Vediamo immediatamente, tra i molti sconti a disposizione, quali sono le promozioni più interessanti a partire dalle Batterie Duracell Plus in versione AA e AAA. Lo sconto segnalato è precisamente del 18% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è circa 40€ e il prezzo attuale è il migliore mai proposto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Si tratta di una confezione che vede due pack da 12 l'uno di Batterie Duracell Plus AA, e due pack da 12 l'uno di Batterie Duracell Plus AAA. Il prezzo finale con cui potrete prendere queste batterie è di 32,70€, di fatto facendovi portare a casa una bella scorta per dispositivi di vario genere ad un prezzo davvero vantaggioso.