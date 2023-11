Fire TV Stick e Cube in sconto per il Black Friday su Amazon Italia

Il Black Friday 2023 di Amazon Italia è finalmente iniziato e, alla mezzanotte, si sono subito attivate tantissime offerte molto interessanti. Vediamo immediatamente, tra i molti sconti a disposizione, quali sono le promozioni più interessanti a partire dai Fire TV Stick e Cube. Lo sconto segnalato è intorno al 40% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. I prodotti in questione hanno avuto per il Black Friday 2023 un taglio di prezzo che va dai 12€ fino a 50€ per il Cube. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

I due modelli base di Fire TV Stick sono Lite e Standard, entrambi con telecomando ed un prezzo davvero stracciato. Un po' più costosi troviamo invece i nuovi modelli, in versione 4K e Max, capaci di una qualità migliore grazie all'HDR10+ e al Dolby Atmos. Ultimo, ma non per importanza, il Fire TV Cube dotato di tutte le comodità dei dispositivi Fire, oltre che di funzioni di controllo a mani libere con Alexa.