I Kindle di Amazon sono in sconto per il Black Friday su Amazon Italia

Il Black Friday 2023 di Amazon Italia è finalmente iniziato e, alla mezzanotte, si sono subito attivate tantissime offerte molto interessanti. Vediamo immediatamente, tra i molti sconti a disposizione, quali sono le promozioni più interessanti a partire dai Kindle di Amazon. Lo sconto segnalato va tra il 15 e il 20% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Gli sconti in questione sono di 15€ per il modello base, 30€ per la versione Paperwhite (sia da 16 che da 32GB) e 75€ per la versione Scribe. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il modello base del Kindle ha già, tra le tante funzioni, una risoluzione da 300 ppi, uno schermo antiriflesso e una batteria di lunga durata. Passando al Paperwhite, arrivano lo schermo da 6,8 pollici, bordi sottili e una rapidità maggiore. Se però siete alla ricerca del top, Kindle Scribe non solo vi permetterà di usare ill suo schermo da 10,2 pollici a 300 ppi, ma avrà anche funzioni per scrivere come un taccuino digitale.