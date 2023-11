Nintendo: per un ex-dipendente è un paradiso per geni ma un inferno per persone nella media

Koichi Miura, un ex-dipendente di Nintendo, ha descritto la compagnia come un "paradiso per geni e superumani", ma anche come un "inferno" per "persone nella media".

Miura lavora nell'industria videoludica sin dal 1999. Ha iniziato con un contratto part-time presso Bandai Namco, dove ha lavorato a Ridge Racer V, R: Racing Evolution e Time Crisis 5, passando poi a Square Enix dove è stato coinvolto nella produzione di Kingdom Hearts 2.8 e Kingdom Hearts 3. Nel 2019 è stato assunto da Nintendo, dove ha lavorato per tre anni come landscape artist di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Un curriculum di tutto rispetto, ma in un post su X | Twitter, Miura ha affermato di sentirsi una persona con capacità nella media e per questo motivo ha deciso di licenziarsi da Nintendo, che ha suo avviso è un'azienda perfetta solo per "geni e superumani". Ora ha intrapreso una carriera meno stressante da free-lancer.

"Nintendo è una compagnia incredibile, ma non la raccomanderei con leggerezza", ha detto Miura. "Era come un paradiso per geni e superumani, ma per una persona nella media come, era un inferno. Per questo motivo, mi sono reso conto di non essere adatto per il ruolo e ho trovato la sicurezza di cui avevo bisogno per raggiungere altri obiettivi".

"Questo è stato il più grande traguardo che mi ha portato lavorare per Nintendo. Non ho un solo rimpianto per aver aspirato a lavorare lì, per aver ottenuto il lavoro e per averlo poi abbandonato".

Per evitare fraintendimenti, Miura ha ribadito che a suo avviso "Nintendo è un'ottima azienda", che "il personale è formato da persone meravigliose" e che rimasto piacevolmente sorpreso da come "fossero in grado di produrre giochi di così alta qualità uno dopo l'altro".