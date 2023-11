Gran Turismo 7 al prezzo migliore di sempre su Amazon, l'offerta arriva poco dopo l'update Spec II

Su Amazon Italia è ora disponibile in offerta Gran Turismo 7 in versione PS5. Il gioco ha da poco ricevuto un grande aggiornamento che ha introdotto moltissime novità compresa la cooperativa locale e si trova ora al prezzo più basso di sempre per la piattaforma. Lo sconto segnalato è del 51% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il gioco a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per Gran Turismo 7 è 80.99€. Il prezzo più basso recente è stato invece 49.99€ secondo Amazon. Il prezzo attuale è il migliore di sempre per la piattaforma. Il gioco è venduto e spedito da Amazon.