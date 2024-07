EA Sports FC 24 cala ancora di più di prezzo su Amazon: pronti a far vincere l'Italia almeno nei videogiochi?

I contenuti di EA Sports FC 24

Il gioco di simulazione calcistica di Electronic Arts propone tante modalità sia per giocatore singolo che per il multigiocatore. In questo periodo possiamo anche usare la modalità UEFA Euro 2024, aggiunta tramite un aggiornamento gratuito.

In EA Sports FC 24 troviamo sia il calcio maschile che tante squadre del calcio femminile, supportati dalla tecnologia HyperMotionV che propone un ulteriore passo in avanti per quanto riguarda il realismo delle animazioni. Non dimentichiamo poi la modalità Ultimate Team che permette di raccogliere figurine di giocatori del presente e del passato.