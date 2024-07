Final Fantasy 14 regala da 2 a 10 giorni di tempo di gioco per scusarsi dei problemi con Dawntrail

Final Fantasy 14 Dawntrail non ha avuto una partenza perfetta e vari giocatori hanno riscontrato alcuni problemi di accesso. Per scusarsi di quanto accaduto, Square Enix ha svelato che regalerà tempo di gioco agli utenti idonei .

La comunicazione di Yoshida su Final Fantasy 14 Dawntrail

Yoshida ha scritto un messaggio per ringraziare i giocatori per aver giocato a Dawntrail. Osserva che, nonostante le code su alcuni server, i giocatori sono stati bravi a utilizzare i sistemi di visita del mondo e di spostamento dei centri dati per alleviare la congestione. Alla fine vi è stata "un'esperienza complessiva molto stabile" per l'MMORPG.

I giocatori più colpiti sono quelli su Xbox Series X e S, che hanno avuto problemi di crash durante il passaggio da un'area all'altra. Questi problemi sono ancora in corso e Yoshida ha spiegato che una correzione ha "massima priorità". Anche i giocatori PlayStation hanno riscontrato problemi di accesso al PlayStation Network.

Chi aveva un abbonamento attivo su Final Fantasy 14 alle 7:30 ora italiana di giovedì 4 luglio potrà usufruire di due giorni di gioco gratuito. I giocatori che hanno registrato anche la versione completa del gioco su Xbox otterranno altri otto giorni di tempo di gioco, per un totale di dieci.

Yoshida afferma che il tempo di gioco extra sarà concesso a partire da mercoledì 10 luglio, anche se fa notare che potrebbero essere volerci due o tre giorni per distribuire il tempo di gioco gratuito a tutti i giocatori.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Final Fantasy 14 Dawntrail.