Crunchyroll annuncia i nuovi anime dell'estate 2024, c'è anche l'adattamento di Sakuna: Of Rice and Ruin

Crunchyroll annuncia la parte 2 della "Stagione Anime dell'Estate 2024", ovvero la lista delle nuove uscite previste tra luglio e agosto, tra le quali troviamo anche l'adattamento in animazione del videogioco Sakuna: Of Rice and Ruin.

Si tratta, in totale, di oltre 40 titoli tra serie nuove e in proseguimento, con la comunicazione che è relativa soprattutto ai titoli nuovi o più in vista di questa stagione. Da notare che le date di uscita si riferiscono alle première sottotitolate e distribuite in simulcast, mentre le edizioni doppiate verranno poi comunicate in seguito.

Si tratta di un periodo piuttosto ricco di uscite, anche se probabilmente non quanto lo sarà quello autunnale, considerando il modus operandi standard.