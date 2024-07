GTA 5 doveva espandersi con DLC sulla storia ma vennero cancellati per "colpa" di GTA Online?

Le tracce su una possibile espansione della storia di GTA 5, che sono state rilevate anche in seguito ad alcuni datamining effettuati sul gioco, sembra abbiano a che fare con la realtà dei fatti, considerando che anche un ex-Rockstar Games ha confermato che c'era, in effetti, un DLC sulla storia di GTA 5 in programma presso il team, che venne però cancellato per "colpa" di GTA Online.

Un datamining del 2023 aveva dimostrato che per GTA 5 ci potevano essere ben 3 DLC programmati che avrebbero dovuto avere Trevor come protagonista, e la cosa, almeno per quanto riguarda una singola espansione, sembra sia stata confermata da Joseph Rubino, ex-Rockstar Games che ha lavorato 6 anni nella compagnia in qualità di editor specializzato in gestione di telecamere e inquadrature.

In un video pubblicato su YouTube, Rubino ha spiegato la sua versione dei fatti, che comprende proprio l'esistenza di espansioni con protagonista Trevor.