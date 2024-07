Command & Conquer: Legions è disponibile in versione beta a numero chiuso

Al momento, l'iniziativa è limitata agli utenti residenti nel Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Francia, Filippine, Messico, Singapore e Spagna, con registrazioni aperte per questa versione che, al momento, sembra non comprendere gli utenti italiani, ma che verrà allargata nel prossimo periodo.

Una reinterpretazione generale

Non è dunque un seguito diretto ma una sorta di rielaborazione di alcuni elementi classici, introducendo una storia scollegata dagli altri e in una timeline alternativa.

Riprende comunque diverse caratteristiche dei capitoli originali, attraverso le sue varie stagioni.

In particolare, la Red Alert Season si concentra sugli scontri fra gli Alleati e i Sovietici, riprendendo alcuni personaggi come Yuri e altri, sebbene reinterpretando tutto con uno spirito alquanto diverso rispetto alla folle commedia bellica originale.

Anche il gameplay è strutturato in maniera diversa: nonostante vi siano elementi classici come costruzione delle basi, raccolta di risorse, produzione di unità e scontri diretti, come nel classico strategico in tempo reale, qui tutto è ridimensionato per funzionare al meglio sui dispositivi mobile.

Questo significa che si tratta di un gameplay in generale più semplice e più adatto a partire brevi, che mantengono comunque un certo collegamento ideale con il celebre franchise di Command & Conquer. Rimaniamo in attesa di comunicazioni riguardanti l'uscita in versione definitiva del gioco su iOS e Android.