Elden Ring Shadow of the Erdtree, tutte le nuove armi e dove trovarle

In questa guida alle nuove armi di Shadow of the Erdtree abbiamo raccolto la posizione, le statistiche e tutto quello che c'è da sapere sugli equipaggiamenti del DLC di Elden Ring.

Elden Ring Shadow of the Erdtree ha aggiunto 100 nuove armi completamente inedite che si dipanano addirittura lungo nuove categorie, mettendo sul piatto la selezione più ricca mai integrata attraverso un'espansione targata FromSoftware. Ce n'è veramente per tutti i gusti e praticamente non esiste una singola build che non abbia ottenuto nuovi ferri del mestiere, fra l'altro spesso talmente potenti da rendere triviali determinati scontri dell'avventura base nell'Interregno. In questa guida abbiamo raccolto tutte le nuove armi di Elden Ring e la posizione in cui ottenerle, prima di parlare delle caratteristiche uniche di ciascuna, delle statistiche, dello scaling e dei numeri che è necessario tenere a mente. Come riferimento abbiamo preso i livelli di scaling e i danni una volta che sono potenziate al massimo per facilitarne la lettura; inoltre, abbiamo scelto di dividerle tra le varianti uniche, ovvero quelle che si potenziano con le Pietre da Forgiatura Funerea, e quelle normali, per cui sono sufficienti Pietre comuni. Non perdiamo altro tempo e scopriamo le armi di Shadow of the Erdtree.

Nuove armi uniche di Shadow of the Erdtree Nella categoria delle armi uniche abbiamo raccolto non solo quelle che si possono ottenere tramite le Rimembranze dei boss - fattore che apre a necessari spoiler riguardo Shadow of the Erdtree - ma qualsiasi equipaggiamento che faccia utilizzo di Pietre da Forgiatura Funerea per essere potenziato. Di conseguenza, le statistiche e gli scaling segnalati di seguito sono riferiti alla variante +10 dell'arma in questione. Spada Violacea di Santa Trina Dal luogo di grazia "Croce della Faglia" nella Faglia dei Sarcofagi di Pietra della Costa Cerulea (se non avete idea di dove sia, consultate la nostra guida alle aree segrete) seguite la freccia nella foto qui sopra, lasciatevi cadere e troverete la spada in fondo a una caverna. Tipo di Arma: Spada dritta

Caratteristiche uniche: Infligge status morte

Scaling delle Statistiche: Forza D Destrezza D Intelligenza D

Cenere di Guerra: Nebbia del Sonno Eterno

Danni Base: 232+149 Magico +45 Sonno

Materiale di Potenziamento: Funereo Spada ammantata di stelle Dalla Costa Cerulea, entrate nei canyon pieni di Semiumani e seguite il percorso fino in fondo. Alla fine c'è un boss, Regina Semiumana Marigga, che alla sconfitta lascia quest'arma. Tipo di Arma: Spada Dritta

Caratteristiche uniche: Arma Destrezza basata sulla cenere di guerra unica magica

Scaling delle Statistiche: Forza D Destrezza B Intelligenza D

Cenere di Guerra: Costellazione di Onze

Danni Base: 200+200 Magico +45 Sanguinamento

Materiale di Potenziamento: Funereo Spada di Pietra All'estremità nord ovest delle Rovine di Rauh c'è un ponte invisibile che consente di ottenere una Spada di Pietra. Quest'arma, di base, è completamente inutile. Si può tuttavia evolvere in due diverse spade dritte che tratteremo nelle prossime sezioni. Al primo altare che visiterete, otterrete questa Spada inutile, dopodiché in base all'altare successivo che raggiungerete la potrete potenziare. Spada della Luce Per evolverla nella Spada della Luce dovete raggiungere l'Altare nel Bacino d'Acqua della Rocca delle Ombre. Se avete invece preso qui la Spada di Pietra, portatela a Rauh. Tipo di Arma: Spada Dritta

Scaling delle Statistiche: Forza C Destrezza D Fede D

Cenere di Guerra: Luce

Danni Base:227+227 Sacro

Materiale di Potenziamento: Funereo Spada dell'Oscurità Alle Catacombe del Valico Nebbioso c'è una stanza lunga con delle trappole dentate che si schiantano su di voi dal soffitto. Raggiungendo l'altare in fondo da cui un mago vi scaglia incantesimi, potrete far scattare la trappola e usarla come ascensore per raggiungere il piano di sopra e trovare l'Altare. Tipo di Arma: Spada Dritta

Scaling delle Statistiche: Forza C Destrezza D Fede D

Cenere di Guerra: Oscurità

Danni Base:227+227 Sacro

Materiale di Potenziamento: Funereo Spadone della Dannazione Arma ottenuta tramite la Rimembranza del boss segreto Midra. Per ulteriori informazioni, consultate la nostra soluzione completa. Tipo di Arma: Spadone

Scaling delle Statistiche: Forza C Destrezza D Fede D

Cenere di Guerra: Calvario Dorato

Danni Base: 301+193 Sacro

Materiale di Potenziamento: Funereo Spadone della Solitudine Ricompensa per aver sconfitto il mid boss nel mausoleo della Piana dei Sepolcri. Tipo di Arma: Spadone Colossale

Caratteristiche uniche: Hyper-Armor nascosta durante gli attacchi, le parate di spada bloccano il 90% dei danni fisici in arrivo

Scaling delle Statistiche: Forza A Destrezza D

Cenere di Guerra: Fendente della Luna Solitaria

Danni Base: 294

Materiale di Potenziamento: Funereo Spadone di Metallo Meteoritico Antico Ricompensa finale per aver completato le Rovine della Forgia dell'Antico Meteorite ad Altus Ombra. Tipo di Arma: Spadone Colossale

Caratteristiche uniche: Moveset speciale basato sugli affondi, effetto visivo unico nell'impatto con i nemici, raggio esagerato

Scaling delle Statistiche: Forza B Destrezza E Arcano D

Cenere di Guerra: Caccia Algida

Danni Base: 377+112 Magico

Materiale di Potenziamento: Funereo Spadone da Cavaliere di Moonrythill Drop unico di un NPC ostile che s'incontra per forza nel Castello di Ensis. Tipo di Arma: Spadone Colossale

Scaling delle Statistiche: Forza C Destrezza C Intelligenza D

Cenere di Guerra: Falange Terrificante

Danni Base: 303+146 Magico

Materiale di Potenziamento: Funereo Spada Spirituale Tipo di Arma: Spada Curva

Caratteristiche Uniche: è una delle armi peggiori del gioco...

Scaling delle Statistiche: Forza E Destrezza C Intelligenza C

Cenere di Guerra: Fendente Rancoroso

Danni Base: 225+144 Magico

Materiale di Potenziamento: Funereo Falx Ricompensa per aver completato in qualsiasi modo la missione secondaria dell'Araldo del Corno. Tipo di Arma: Lama Rovesciata

Caratteristiche Uniche: Molto pericolosa nel PvP, l'attacco in corsa può essere seguito da una tempesta di colpi che infligge praticamente al 100% sanguinamento

Scaling delle Statistiche: Forza D Destrezza B

Cenere di Guerra: Lama del Vendicatore

Danni Base: 262+55 Sanguinamento

Materiale di Potenziamento: Funereo Lama danzante di Ranah Ricompensa per aver sconfitto il boss nel Mausoleo sull'isola della Costa Cerulea. Per arrivare sull'isola tocca trovare una piccola caverna indicata dalla freccia nell'immagine qui sopra e passare sotto il mare. Tipo di Arma: Spada Curva

Caratteristiche Uniche: Set di attacchi totalmente unico in dual, l'abilità speciale continua fino all'esaurimento della Stamina. Al momento le hitbox sono buggate

Scaling delle Statistiche: Destrezza A

Cenere di Guerra: Danza Interminabile di Ranah

Danni Base: 215

Materiale di Potenziamento: Funereo Spada da Guerriero con Corna Drop raro dei Guerrieri con Corna armati di spada dritta che pattugliano Belurat. Tipo di Arma: Spada Curva

Scaling delle Statistiche: Forza D Destrezza C Fede D

Cenere di Guerra: Richiamo del Corno

Danni Base: 264

Materiale di Potenziamento: Funereo Mannaia Putrescente Ottenuta tramite la Rimembranza del Cavaliere Putrescente che attende in fondo alla Faglia dei Sarcofagi di Pietra. Tipo di Arma: Ascia pesante

Scaling delle Statistiche: Forza C Destrezza E Arcano C

Cenere di Guerra: Ghigliottina Rotante

Danni Base: 345+102 Magico +55 Congelamento

Materiale di Potenziamento: Funereo Spadone da Guerriero con Corna Drop garantito dall'ultimo Guerriero con Corna di Enir Ilim che si incontra nella posizione precisa dell'immagine qui sopra. Tipo di Arma: Spadone Curvo

Caratteristiche Uniche: Arma estremamente pericolosa nelle mani di giocatori Forza/Fede dotata di un'abilità unica devastante

Scaling delle Statistiche: Forza B Destrezza D Fede D

Cenere di Guerra: Richiamo del Corno (tempesta)

Danni Base: 318

Materiale di Potenziamento: Funereo Katana della Notte Una delle possibili ricompense per la conclusione della missione secondaria di Manus Metyr. Si ottiene dando un'Iride dell'Occultamento a Jolàn in punto di morte. Tipo di Arma: Katana

Caratteristiche Uniche: Ignora parzialmente scudi e difese, l'attacco speciale non può essere bloccato

Scaling delle Statistiche: Destrezza B

Cenere di Guerra: Fendente di Mezzanotte

Danni Base: 269+80 Magico

Materiale di Potenziamento: Funereo Euoporia In fondo al lunghissimo percorso di Enir Ilim che ha inizio a partire dalla posizione indicata qui sopra. Bisogna seguire l'unico sentiero lasciandosi cadere via via più in basso, fino a raggiungere una serie di ascensori e di discese che conducono dritti dritti verso Euporia. Tipo di Arma: Lama Doppia

Caratteristiche Uniche: Quest'arma si carica di energia a ogni colpo inferto a nemici che non siano non-morti. Una volta carica completamente infligge enormi danni utilizzando la sua abilità unica, che diventa un'onda energetica

Scaling delle Statistiche: Forza D Destrezza D Fede B

Cenere di Guerra: Vortice di Euporia

Danni Base:205+245 Sacro

Materiale di Potenziamento: Funereo Mazza Fiore di Pietra Quest'arma si ottiene come uno degli esiti della missione della Sacerdotessa della Comunione Draconica. Siccome io ho fatto l'altro esito, probabilmente il nome dell'arma e della cenere sono completamente sbagliati. Tipo di Arma: Martello

Caratteristiche Uniche: L'abilità speciale riduce enormemente le resistenze al fulmine del nemico

Scaling delle Statistiche: Forza C Destrezza D Arcano C

Cenere di Guerra: Fulmine Draconico di Florissax

Danni Base: 296

Materiale di Potenziamento: Funereo Martello Incudine Ricompensa finale per il completamento dell'Afflusso di Lava delle Rovine della Forgia a Piana dei Sepolcri Est. Tipo di Arma: Colossale

Caratteristiche Uniche: Una delle armi più forti del gioco specialmente per chi ha farmato molto ed è alto di livello, l'abilità fa tantissimi danni, statistica di stordimento più alta di tutto Elden Ring

Scaling delle Statistiche: Forza B Destrezza E Intelligenza E Fede D

Cenere di Guerra: Lance delle arti di forgiatura

Danni Base: 320+208 Fuoco

Materiale di Potenziamento: Funereo Flagello dei Serpenti Ricompensa che si ottiene nel Forte del Valico Nebbioso, che si può raggiungere unicamente da Altus Ombra lasciandosi cadere nella struttura sottostante. Tipo di Arma: Flagello

Scaling delle Statistiche: Forza E Destrezza C Fede B

Cenere di Guerra: Brucia serpente, brucia

Danni Base: 188+225 Fuoco

Materiale di Potenziamento: Funereo Asce Gemelle da Cavaliere della Morte Ricompensa finale per il completamento delle Catacombe del Valico Nebbioso a Piana dei Sepolcri Est. Tipo di Arma: Asce gemelle

Caratteristiche Uniche: Potentissima abilità speciale che garantisce estrema mobilità

Scaling delle Statistiche: Forza C Destrezza D Fede C

Cenere di Guerra: Lampo fugace (Ascia gemella)

Danni Base: 247+149 Sacro

Materiale di Potenziamento: Funereo Ascia Lunga da Cavaliere della Morte Ricompensa finale per il completamento delle Catacombe del Fiume degli Scorpioni a Base di Rauh. Tipo di Arma: Ascia pesante

Caratteristiche Uniche: Potentissima abilità speciale che garantisce estrema mobilità

Scaling delle Statistiche: Forza B Destrezza E Fede D

Cenere di Guerra: Lampo fugace (Ascia lunga)

Danni Base: 276+178 Sacro

Materiale di Potenziamento: Funereo Coltellaccio da Macellaio di Bonny Si può trovare nel Villaggio di Bonny ad Altus Ombra, nello specifico fuori da una casa distrutta vicino al ponte rotto. Tipo di Arma: Ascia Pesante

Caratteristiche Uniche: Arma eccellente per trollare in PvP

Scaling delle Statistiche: Forza B Destrezza D

Cenere di Guerra: Fil di lama

Danni Base: 328

Materiale di Potenziamento: Funereo Lancia Sacra da Sanguidemone Si può ottenere uccidendo il Sanguidemone che si trova nel laghetto di Base di Rauh, vicino alle Rovine della Forgia di Taylew. Tipo di Arma: Lancia Pesante

Caratteristiche Uniche: Un tridente di Mogh ordinato su Wish

Scaling delle Statistiche: Forza D Destrezza E Arcano B

Cenere di Guerra: Benedizione di Sangue del Sanguidemone

Danni Base: 281+60 Sanguinamento

Materiale di Potenziamento: Funereo Lancia dell'Impalatore Ottenibile tramite la Rimembranza di Messmer dopo averlo sconfitto nella Rocca delle Ombre. Tipo di Arma: Lancia Pesante

Caratteristiche Uniche: L'attacco pesante scaglia la lancia, abilità unica estremamente potente ma priva di hyper-armor

Scaling delle Statistiche: Forza E Destrezza B Fede C

Cenere di Guerra: Assalto di Messmer

Danni Base: 208+249 Fuoco

Materiale di Potenziamento: Funereo Lancia-bastone Spinata Ricompensa finale per la conclusione delle Catacombe di Tetraluce, anticamera dell'Abisso che conduce alla regione segreta. Per maggiori informazioni consultate la nostra guida alle aree segrete. Tipo di Arma: Lancia Pesante

Scaling delle Statistiche: Forza D Destrezza D Fede A

Cenere di Guerra: Inquisizione di Jori

Danni Base: 210+210 Sacro

Materiale di Potenziamento: Funereo Falcione Spirituale Si trova nella Tomba Nascosta di Charo (qui la guida alle aree segrete) verso l'estremità nord, in fondo a un percorso cinto da lapidi. Tipo di Arma: Alabarda

Scaling delle Statistiche: Forza D Destrezza C Intelligenza D

Cenere di Guerra: Fendente rancoroso

Danni Base: 296+88 Magico

Materiale di Potenziamento: Funereo Lama ad Asta del Bocciolo Ottenibile attraverso la Rimembranza di Romina, boss che siede in vetta alle Rovine di Rauh. Tipo di Arma: Alabarda

Caratteristiche Uniche: Potenzialmente la migliore arma per build Marcescenza, splendida abilità speciale

Scaling delle Statistiche: Forza E Destrezza D Arcano B

Cenere di Guerra: Purificazione di Romina

Danni Base: 320+55 Marcescenza Scarlatta

Materiale di Potenziamento: Funereo Lamina d'Ossidiana Quest'arma si può ottenere solo ed esclusivamente completando fino in fondo la missione di Ansbach e tenendolo in vita fino alla fine. Tipo di Arma: Falce

Caratteristiche Uniche: Senza mezzi termini la falce migliore di tutto il gioco, abilità unica forte e versatile sia in PvE che in PvP

Scaling delle Statistiche: Forza E Destrezza B Arcano D

Cenere di Guerra: Falciatura Dinastica

Danni Base: 294+55 Sanguinamento

Materiale di Potenziamento: Funereo Frusta Dentata Si trova proprio fuori dalla Capanna delle Fruste, accanto al Villaggio di Bonny. Tipo di Arma: Frusta

Scaling delle Statistiche: Forza D Destrezza B

Cenere di Guerra: Colpo Dolente

Danni Base: 267+66 Veleno

Materiale di Potenziamento: Funereo Ago Nascosto di Thollier L'unico modo di ottenere quest'arma è completando interamente la missione di Thollier fino a dopo la sconfitta del boss finale. Tipo di Arma: Pugni

Caratteristiche Uniche: Se un nemico avvelenato o addormentato viene colpito dall'abilità unica dell'arma, riceve un moltiplicatore di danni critici nascosto con un elevatissimo potenziale di one-shot

Scaling delle Statistiche: Forza D Destrezza B Intelligenza C

Cenere di Guerra: Sonno Eterno

Danni Base: 171+110 Magico +42 Sonno

Materiale di Potenziamento: Funereo Artigli della Notte Ottenibile da Anna nei sotterranei della Cattedrale di Manus Metyr a Altus Ombra. Per raggiungerli è necessario completare la missione di Manus Metyr oppure interagire con il trono se il Conte Ymir sta visitando il cimitero. Tipo di Arma: Artigli

Caratteristiche Uniche: L'attacco pesante lancia le armi come nelle varianti Forgigrafate, il moltiplicatore di critico è più elevato dello standard

Scaling delle Statistiche: Destrezza B

Cenere di Guerra: Lancio multiplo

Danni Base: 193+124 Magico +45 Sanguinamento

Materiale di Potenziamento: Funereo Martello di Devonia Ottenibile sconfiggendo il Cavaliere del Crogiolo Devonia alle Rovine di Rauh, subito prima dell'ultima Croce di Miquella. Tipo di Arma: Colossale

Caratteristiche Uniche: Il danno da impatto la rende una variante preferibile alla Lama Nera di Maliketh per le build Forza/Fede

Scaling delle Statistiche: Forza B Destrezza D Fede C

Cenere di Guerra: Vortice di Devonia

Danni Base: 360+107 Sacro

Materiale di Potenziamento: Funereo Bocciolo di Girasole Ombra Ottenibile tramite la rimembranza dell'Avatar dell'Albero Ombra che siede in fondo al Passaggio del Culto Arboreo nel Quartiere della Chiesa della Rocca delle Ombre. Per sapere come raggiungerlo, consultate la nostra guida alle aree segrete. Tipo di Arma: Colossale

Caratteristiche Uniche: Potenziale di stordimento fra i più elevati delle colossali, scala enormemente su Quality Forza/Fede, l'abilità unica infligge knockdown in PvP e stordisce in PvE. Senza mezzi termini una delle armi più forti del DLC, attenzione allo split-damage Sacro

Scaling delle Statistiche: Forza B Destrezza E Fede B

Cenere di Guerra: Testata del Girasole Ombra

Danni Base: 279+279 Sacro

Materiale di Potenziamento: Funereo Dito Scrutatore Ottenibile dalla Rimembranza di Metyr, che si può ottenere solamente completando tutta la missione della Cattedrale di Manus Metyr. Tipo di Arma: Colossale

Caratteristiche Uniche: La terza statistica di danni alla stamina più alta di tutto Elden Ring, probabilmente la migliore Forza/Intelligenza. L'abilità unica infligge knockup e colpisce sia con l'arma che con il danno Sacro, è estremamente forte nelle invasioni

Scaling delle Statistiche: Forza B Intelligenza D Fede E

Cenere di Guerra: Risentimento del Genuflesso

Danni Base: 325+210 Magico

Materiale di Potenziamento: Funereo Torcia di Nanaya Nascosta nella biblioteca della Canonica di Midra, il Legacy Dungeon segreto situato nell'Abisso. Nella foto qui sopra c'è la posizione, bisogna prima attivare la leva nascosta dietro il grande quadro. Tipo di Arma: Torcia

Caratteristiche Uniche: In PvP è un'arma molto pericolosa da trovarsi contro, infligge Follia al contato e l'abilità speciale copre un'area estesa. Ha il danno più elevato delle torce

Scaling delle Statistiche: Forza E Destrezza E Intelligenza E Fede E

Cenere di Guerra: Fiamma Frenetica del Gracile Lord

Danni Base: 134+242 Fuoco

Materiale di Potenziamento: Funereo Viso Dolente Ricompensa segreta della Prigione del Dolente nella Tomba Nascosta di Charo. Dopo aver ottenuto la Chiave del Livello Inferiore, bisogna ripercorrere il dungeon per aprire tutte le celle. Nella stanza circolare con diverse celle su più piani si trova la torcia. Tipo di Arma: Torcia

Caratteristiche Uniche: L'abilità speciale rende invisibile l'utilizzatore e riduce molto la distanza di lock-on, pertanto è molto forte in PvP

Scaling delle Statistiche: Forza A

Cenere di Guerra: Cieca felicità

Danni Base: 173

Materiale di Potenziamento: Funereo Bastone del Grande Oltre Ottenibile solamente dalla Rimembranza di Metyr che si può ottenere in conclusione della missione assegnata da Ymir a Manus Metyr. Tipo di Arma: Bastone di scintipietra

Caratteristiche uniche: Può lanciare sia Stregonerie che Incantesimi indistintamente

Scaling delle Statistiche: Forza D Intelligenza B Fede B

Cenere di Guerra: Nessuna

Materiale di Potenziamento: Funereo Arco di Ossa Belurat, Insediamento della Torre, nella stanza circolare in cui due grossi scorpioni tendono un'imboscata. Tipo di Arma: Arco leggero

Caratteristiche Uniche: Totalmente inutile, toccava specificarlo

Scaling delle Statistiche: Forza D Destrezza D

Cenere di Guerra: Colpo Rancoroso

Danni Base: 161

Materiale di Potenziamento: Funereo Arco di Ansbach Ottenibile sia completando la missione di Ansbach sia eliminando Ansbach insieme a Leda sia aiutando Ansbach a respingere l'attacco di Leda. Per maggiori dettagli, consultate la nostra guida alle missioni secondarie. Tipo di Arma: Arco

Scaling delle Statistiche: Forza D Destrezza D

Cenere di Guerra: Ventaglio

Danni Base: 181

Materiale di Potenziamento: Funereo Balestra a Ripetizione Altus Ombra, lungo la strada principale a sud del Villaggio di Moorth, poco distante dal punto in cui i Soldati di Messmer stanno affrontando un Drago. Tipo di Arma: Balestra

Caratteristiche Uniche: Ottima arma per chi non ha investito in Forza e Destrezza e necessita di infliggere danni fisici flat. L'abilità unica si può usare per sparare raffiche di dardi sanguinanti che hanno un potenziale di danno molto elevato

Scaling delle Statistiche: Nessuno

Cenere di Guerra: Raffica

Danni Base: 259

Materiale di Potenziamento: Funereo Cannone di Rabbath Si trova in cima alla Guglia di Rabbath di Altus Ombra. Per salire occorre sbloccare la Corrente Spiritica sigillata: il sigillo si trova dentro la guglia, dietro un muro invisibile. Tipo di Arma: Balista

Caratteristiche Uniche: Danni esagerati ma distanza breve e falloff del danno impattante

Scaling delle Statistiche: Nessuno

Cenere di Guerra: Calcio

Danni Base: 330+330 Magico

Materiale di Potenziamento: Funereo Chakram da Lama di Sventura Si possono droppare da qualsiasi Asceta della Torre armato di Chakram, proprio come quello che si incontra appena entrati nel DLC indicato nell'immagine qui sopra. Tipo di Arma: Lama rovesciata

Caratteristiche Uniche: Ovviamente si possono lanciare

Scaling delle Statistiche: D Forza B Destrezza

Cenere di Guerra: Danza Mortale

Danni Base: 264+45 Sanguinamento

Materiale di Potenziamento: Funereo Katana Gigante da Caccia Draghi Ricompensa finale per aver completato il dungeon Fossa del Drago a Piana dei Sepolcri Est. Tipo di Arma: Katana Gigante

Caratteristiche Uniche: L'abilità infligge danni extra ai draghi e adotta una posa che rende molto facile colpirli direttamente alla testa

Scaling delle Statistiche: Forza C Destrezza C

Cenere di Guerra: Fendente Squarciadraghi

Danni Base: 375+55 Sanguinamento

Materiale di Potenziamento: Funereo Katana Gigante di Rakshasa Si può ottenere sconfiggendo Rakshasa nel Mausoleo che si trova sul letto del fiume sotto il Villaggio di Bonny, raggiungibile partendo dalla Rocca delle Ombre. Tipo di Arma: Katana gigante

Caratteristiche Uniche: Hyper-armor elevatissima ma si subiscono danni maggiori, l'abilità unica rende praticamente inamovibili

Scaling delle Statistiche: Forza D Destrezza B

Cenere di Guerra: Mietitore

Danni Base: 379

Materiale di Potenziamento: Funereo Spada di Leda Ottenibile dopo aver completato la Camera di Catarsi di Enir Ilim nella trama principale. Tipo di Arma: Spadone leggero

Caratteristiche Uniche: L'abilità dell'arma non scala su Fede ma sul livello di attacco base dell'arma, quindi si potenzia con Forza e Destrezza

Scaling delle Statistiche: Forza D Destrezza B Fede D

Cenere di Guerra: Aghi Perforanti

Danni Base: 247+149 Sacro

Materiale di Potenziamento: Funereo Spade Gemelle di Rellana Ottenibili tramite la Rimembranza di Rellana, boss in vetta al Castello di Ensis. Tipo di Arma: Spadone Leggero

Caratteristiche Uniche: Moveset unico, abilità unica con due follow up di cui uno leggero e uno pesante. L'unico problema dell'arma è il debole scaling elementale, per il resto spacca specialmente per giocatori super-livellati

Scaling delle Statistiche: Forza C Destrezza C Intelligenza C Fede C

Cenere di Guerra: Postura della Luna e del Fuoco

Danni Base: 252+161 Magico +161 Fuoco

Materiale di Potenziamento: Funereo Artiglio di Orso Rosso Ottenibili completando questo Mausoleo situato in cima a un promontorio di Altus Ombra, ma per raggiungerlo bisogna utilizzare una Corrente Spiritica a Base di Rauh. Tipo di Arma: Artigli

Scaling delle Statistiche: Forza B Destrezza D

Cenere di Guerra: Caccia all'Orso Rosso

Danni Base: 254+45 Sanguinamento

Materiale di Potenziamento: Funereo Spadone di Radahn (Lord) Tipo di Arma: Spadone Colossale

Caratteristiche Uniche: L'abilità unica di quest'arma è probabilmente quella che infligge più danni del gioco e rende triviali numerosi boss di Elden Ring base, colpisce come un treno e spesso infligge stunlock. Lo scaling su Intelligenza è minimo quindi va bene anche per giocatori Quality

Scaling delle Statistiche: Forza C Destrezza C Intelligenza D

Cenere di Guerra: Promessa di Matrimonio

Danno Base: 311+200 Magico

Materiale di Potenziamento: Funereo Spadone di Radahn (Luce) Tipo di Arma: Spadone Colossale

Caratteristiche Uniche: Meno potente dell'altra variante

Scaling delle Statistiche: Forza C Destrezza C Intelligenza D

Cenere di Guerra: Fendente Fulmineo

Danno Base: 311+200 Magico

Materiale di Potenziamento: Funereo

Nuove armi normali di Shadow of the Erdtree Nella categoria delle armi uniche abbiamo raccolto tutti gli equipaggiamenti che fanno utilizzo di normali Pietre da Forgiatura per essere potenziati, anche se si ottengono completando quest uniche o attraverso le Rimembranze dei rispettivi boss. Di conseguenza, le statistiche e gli scaling segnalati di seguito sono riferiti alla variante +25 dell'arma in questione. Mancina Dall'ingresso principale della Fortezza delle Ombre, basta salire la scala che porta verso le mura superiori ma rimanere attaccati al muro di destra per individuare l'ingresso all'interno del torrione. Dentro c'è la Mancina. Tipo di Arma: Pugnale

Caratteristiche uniche: Se impugnata nella mano sinistra ha un set di mosse unico impugnando due armi e permette di effettuare parry

Scaling delle Statistiche: Forza D Destrezza B

Cenere di Guerra: Parry

Danni Base: 193

Materiale di Potenziamento: Normali Spada da Cavaliere del Fuoco Questa spada viene droppata da diversi Cavalieri del Fuoco presenti nella Fortezza delle Ombre. Tipo di Arma: Spada dritta

Scaling delle Statistiche: Forza D Destrezza C Fede D

Cenere di Guerra: Passo Rapido

Danni Base: 183+53 Fuoco

Materiale di Potenziamento: Normale Spada Lancia Quest'arma si può ottenere attraverso la Rimembranza del boss che protegge Ombravista oltre l'uscita segreta della Rocca delle Ombre. Per maggiori dettagli consultate la nostra guida alle aree segrete e opzionali. Tipo di Arma: Spada d'affondo pesante

Caratteristiche uniche: Set di mosse unico a base di affondi

Scaling delle Statistiche: Forza B Destrezza E

Cenere di Guerra: Fendente Gravitazionale Rotante

Danni Base: 323

Materiale di Potenziamento: Normale Spadone Lucertola Questo Spadone viene droppato da diversi Imp armati di Spadone nelle Catacombe del Valico Nebbioso (Piana dei Sepolcri Ovest) e nelle Catacombe del Fiume degli Scorpioni (Base di Altus. Tipo di Arma: Spadone

Caratteristiche uniche: Affondo caricato più potente in cui tira fuori la lingua

Scaling delle Statistiche: Forza D Destrezza C

Cenere di Guerra: Posa

Danni Base: 343

Materiale di Potenziamento: Normale Spadone da Cavaliere del Fuoco Drop raro dei Cavalieri del Fuoco armati di Spadone nella Fortezza delle Ombre. Tipo di Arma: Spadone Colossale

Scaling delle Statistiche: Forza D Destrezza C Fede D

Cenere di Guerra: Posa

Danni Base: 360+107 Fuoco

Materiale di Potenziamento: Normale Spadone di Queelign Si tratta di una delle ricompense disponibili per aver completato la missione secondaria di Queelign, dandogli un'Iride dell'Occultamento. Maggiori dettagli nella guida alle missioni secondarie. Tipo di Arma: Spada da affondo grande

Caratteristiche uniche: Set di attacchi da spada da affondo

Scaling delle Statistiche: Forza D Destrezza C Fede D

Cenere di Guerra: Variante speciale di Impalamento, infligge danno fuoco

Danni Base: 298+88 Fuoco

Materiale di Potenziamento: Normale Spadone di Freyja Ottenibile subito prima della fine del gioco, nella Camera della Catarsi di Enir Ilim. Tipo di Arma: Spadone

Caratteristiche uniche: Moveset da spadone curvo

Scaling delle Statistiche: Forza B Destrezza E

Cenere di Guerra: Taglio Rotante

Danni Base: 357

Materiale di Potenziamento: Normale Lama Gemella di Acciaio Nero Si trova in questo punto preciso dell'accampamento di Altus Ombra, in cima alla piccola collina che ospita delle tende dei soldati di Messmer. Tipo di Arma: Lama Gemella

Caratteristiche uniche: Se potenziata con l'elemento sacro (per esempio con una Cenere di Guerra) aumenta notevolmente i danni

Scaling delle Statistiche: Forza D Destrezza C Fede D

Cenere di Guerra: Taglio Rotante

Danni Base: 274+80 Sacro

Materiale di Potenziamento: Normale Martello Pesante Forgigrafato Si trova nelle Rovine della Forgia di Taylew a Base di Altus, nell'immagine qui sopra. Bisogna sfruttare la piattaforma al centro della struttura per raggiungere il lato sinistro, dove l'arma sarà protetta da una melma di magma. Tipo di Arma: Martello Pesante

Caratteristiche uniche: L'attacco pesante lancia il martello dalla distanza

Scaling delle Statistiche: Forza C Destrezza E Fede E Intelligenza E

Cenere di Guerra: Determinazione

Danni Base: 345

Materiale di Potenziamento: Normale Martello Pesante di Acciaio Nero Quest'arma è un drop garantito del primo Cavaliere Nero che si incontra alla Chiesa della Consolazione della Piana dei Sepolcri. Tipo di Arma: Martello Pesante

Caratteristiche uniche: Se potenziato con l'elemento sacro aumenta notevolmente i danni

Scaling delle Statistiche: Forza B Destrezza E Fede C

Cenere di Guerra: Determinazione

Danni Base: 343+102 Sacro

Materiale di Potenziamento: Normale Braccio di Sanguidemone Quest'arma è un drop garantito in monocopia dal gruppo di Sanguidemoni che si trovano in cima alla città panoramica, sul promontorio della Piana dei Sepolcri. Tipo di Arma: Colossale

Caratteristiche uniche: L'attacco pesante infligge sanguinamento, può essere infuso per ottenere molto sanguinamento. Si tratta di una fra le armi più forti del DLC per il PvE.

Scaling delle Statistiche: Forza C Destrezza E Arcano C

Cenere di Guerra: Determinazione

Danni Base: 360

Materiale di Potenziamento: Normale Ascia Forgigrafata Si trova nelle Rovine della Forgia di Taylew a Base di Altus, protetta da un Golem Fabbro. Tipo di Arma: Ascia

Caratteristiche uniche: L'attacco pesante lancia l'arma dalla distanza

Scaling delle Statistiche: Forza C Destrezza D Fede E Intelligenza E

Cenere di Guerra: Colpi Selvaggi

Danni Base: 320

Materiale di Potenziamento: Normale Ascia da Soldato di Messmer Drop comune dei Soldati di Messmer sparsi per il Regno dell'Ombra. Tipo di Arma: Ascia

Scaling delle Statistiche: Forza C Destrezza C

Cenere di Guerra: Colpi Selvaggi

Danni Base: 325

Materiale di Potenziamento: Normale Lancia Forgigrafata Quest'arma si trova molto facilmente all'interno delle Rovine della Forgia dell'Antico Meteorite di Altus Ombra. Tipo di Arma: Lancia

Caratteristiche uniche: L'attacco pesante lancia l'arma dalla distanza

Scaling delle Statistiche: Forza C Destrezza D Fede E Intelligenza E

Cenere di Guerra: Impalamento

Danni Base: 262

Materiale di Potenziamento: Normale Lancia Celere Lungo la via indicata qui sopra a Piana dei Sepolcri Est, protetta da un manipolo di Soldati di Messmer. Tipo di Arma: Lancia

Scaling delle Statistiche: Forza B

Cenere di Guerra: Impalamento

Danni Base: 242

Materiale di Potenziamento: Normale Tridente da Sanguidemone Quest'arma è un drop raro dei Sanguidemoni che la utilizzano. Se ne possono incontrare un paio nella posizione indicata qui sopra. Tipo di Arma: Lancia

Caratteristiche uniche: Scaling sanguinamento estremamente alto se utilizzata in dual wield

Scaling delle Statistiche: Forza C Destrezza E Arcano C

Cenere di Guerra: Ruggito Barbarico

Danni Base: 252+ 50 Sanguinamento di Base

Materiale di Potenziamento: Normale Lancia da Soldato di Messmer Drop comune dei Soldati di Messmer che la impugnano sparsi nel Regno dell'Ombra. Tipo di Arma: Lancia Pesante

Scaling delle Statistiche: Forza C Destrezza C

Cenere di Guerra: Impalamento

Danni Base: 298

Materiale di Potenziamento: Normale Pata Quest'arma si trova su un cadavere appena fuori dalla Chiesa di Piana dei Sepolcri che potete vedere nell'immagine qui sopra, sul ciglio della voragine in cui è possibile lasciarsi cadere per tornare all'inizio del DLC. Tipo di Arma: Pugni

Caratteristiche uniche: Moveset unico equipaggiandone una per ogni mano

Scaling delle Statistiche: Forza D Destrezza C

Cenere di Guerra: Impalamento

Danni Base: 254

Materiale di Potenziamento: Normale Pugno del Golem Drop raro di alcuni Golem Fabbri che si possono trovare nelle Rovine della Forgia di Taylew, a Base di Altus. Tipo di Arma: Pugni

Caratteristiche uniche: L'attacco pesante scaglia i pugni dalla distanza

Scaling delle Statistiche: Forza B Destrezza E Fede E Intelligenza E

Cenere di Guerra: Determinazione

Danni Base: 269

Materiale di Potenziamento: Normale Arti Fogliamorta Quest'arma si può utilizzare vincendo il duello contro Dane Fogliamorta nella posizione indicata nell'immagine qui sopra. Per sfidarlo dovrete andare di fronte a lui e usare l'emote "Vinca il migliore". Per ulteriori dettagli controllate la nostra guida alle missioni secondarie. Tipo di Arma: Pugni

Caratteristiche uniche: Combo uniche in corpo a corpo

Scaling delle Statistiche: Forza C Destrezza C

Cenere di Guerra: Palmo Esplosivo

Danni Base: 196

Materiale di Potenziamento: Normale Passi di Dane Una delle armi che si possono ottenere dopo la Camera della Catarsi di Enir Ilim. Tipo di Arma: Pugni

Caratteristiche uniche: Combo uniche in corpo a corpo basate su calci

Scaling delle Statistiche: Forza C Destrezza C

Cenere di Guerra: Palmo Esplosivo

Danni Base: 196

Materiale di Potenziamento: Normale Pugnale Forgigrafato Nell'Afflusso di Lava delle Rovine della Forgia. Nella stanza con la leva per abbassare il meccanismo, in fondo a un corridoio. Tipo di Arma: Pugnale

Caratteristiche uniche: L'attacco pesante permette di lanciare i pugnali

Scaling delle Statistiche: Forza D Destrezza B Fede E Intelligenza E

Cenere di Guerra: Passo Veloce

Danni Base: 151

Materiale di Potenziamento: Normale Lama Rovesciata Si trova su un piccolo altare proprio nel mezzo della Piana dei Sepolcri. Tipo di Arma: Lama Rovesciata

Caratteristiche uniche: Set di mosse unico, la Cenere di Guerra permette di schivare e colpire l'avversario, fortissima contro nemici come Rellana

Scaling delle Statistiche: Forza C Destrezza C

Cenere di Guerra: Punto Cieco

Danni Base: 257

Materiale di Potenziamento: Normale Chakram Forgigrafato Situato nelle Rovine della Forgia dell'Antico Meteorite di Altus Ombra. Per la precisione su un corpo proprio accanto a una cascata d'acqua fognaria. Tipo di Arma: Chakram

Caratteristiche uniche: L'attacco pesante permette di lanciare i Chakram

Scaling delle Statistiche: Forza D Destrezza C Fede E Intelligenza E

Cenere di Guerra: Punto Cieco

Danni Base: 245

Materiale di Potenziamento: Normale Katana Gigante Si trova proprio in mezzo al lago della Piana dei Sepolcri, protetta da un Drago. La troverete su un corpo nella posizione iniziale del Drago. Tipo di Arma: Tachi

Scaling delle Statistiche: Forza D Destrezza C

Cenere di Guerra: Postura Unica sopra la testa (Ichimonji)

Danni Base: 355+55 Sanguinamento

Materiale di Potenziamento: Normale Milady Appena entrati nel Castello di Ensis a Piana dei Sepolcri Est, salite la scala nella foto, girate a sinistra e troverete una torre con una scala a pioli. In cima ci sarà la Milady. Tipo di Arma: Spadone Leggero

Caratteristiche uniche: Moveset unico degli spadoni leggeri e Ceneri di Guerra uniche da equipaggiare

Scaling delle Statistiche: Forza D Destrezza C

Cenere di Guerra: Impalamento, può equipaggiare varianti uniche

Danni Base: 284

Materiale di Potenziamento: Normale Artiglio Ferino Drop unico e garantito di un NPC ostile che pattuglia continuamente questo piccolo boschetto a sud di Piana dei Sepolcri. Dovrete cercarlo per un po' probabilmente perché si muove di continuo. Tipo di Arma: Artigli

Caratteristiche uniche: Set di mosse unico in dual wielding

Scaling delle Statistiche: Forza C Destrezza D

Cenere di Guerra: Artigli Selvaggi

Danni Base: 240+45 Sanguinamento

Materiale di Potenziamento: Normale Spada da Stregone Cariano Da questo punto preciso di Altus Ombra potete lasciarvi cadere in cima alle mura del Castello di Ensis, dove troverete questa spada in un forziere. Tipo di Arma: Spada perforante

Caratteristiche uniche: L'attacco pesante consente di lanciare Stregonerie Cariane, è l'unica arma fisica che lancia anche stregonerie

Scaling delle Statistiche: Forza E Destrezza D Intelligenza C

Cenere di Guerra: Impalamento

Danni Base: 178+178 Magico

Materiale di Potenziamento: Normale Mannaia Biforcuta Droppata raramente dalla maggior parte degli Imp all'interno delle catacombe. Tipo di Arma: Ascia

Scaling delle Statistiche: Forza D Destrezza C

Cenere di Guerra: Colpi Selvaggi

Danni Base: 306

Materiale di Potenziamento: Normale Bastone Materno Ottenuto dopo aver completato la missione della Cattedrale di Manus Metyr. Per maggiori informazioni consultate la nostra guida alle missioni secondarie. Tipo di Arma: Scettro

Caratteristiche uniche: Potenzia le Stregonerie delle Dita

Scaling delle Statistiche: Forza D Intelligenza A Arcano A

Cenere di Guerra: Nessuna

Danni Base: 45

Materiale di Potenziamento: Normale Sigillo dei Fogliamorta Su una sporgenza protetta da Uccelli Becchini. Questa posizione si può raggiungere solo dal letto del fiume, legato all'uscita segreta dalla Rocca delle Ombre. Per maggiori informazioni, consultate la nostra guida alle aree segrete. Tipo di Arma: Sigillo

Caratteristiche uniche: Potenzia gli Incantesimi di Miquella

Scaling delle Statistiche: Forza D Fede S

Cenere di Guerra: Nessuna

Materiale di Potenziamento: Normale Sigillo da Cavaliere del Fuoco Questo sigillo si trova ai piedi della Statua di Marika nel Quartiere della Chiesa della Rocca delle Ombre. Per raggiungerlo è necessario abbassare l'acqua che ha allagato il quartiere: per scoprire come farlo, vi rimandiamo alla nostra guida alle aree segrete. Tipo di Arma: Sigillo

Caratteristiche uniche: Potenzia gli Incantesimi della Fiamma di Messmer

Scaling delle Statistiche: Forza D Fede S

Cenere di Guerra: Nessuna

Materiale di Potenziamento: Normale Sigillo dell'Albero Spirale Questo sigillo è la ricompensa per aver risolto il dipinto del pittore "La Torre Sacra". Per raggiungere la posizione dovete prendere con Torrente le Correnti Spiritiche a Base di Rauh, ma non sarà possibile completare il dipinto finché non sarà comparsa Enir Ilim nella mappa. Tipo di Arma: Sigillo

Caratteristiche uniche: Potenzia gli Incantesimi Spirale

Scaling delle Statistiche: Forza D Fede S

Cenere di Guerra: Nessuna

Materiale di Potenziamento: Normale Arco di Igon Ricompensa per aver sconfitto Bayle dopo aver parlato con Igon. Si può ottenere anche in anticipo uccidendo Igon durante il suo primo incontro, ma vi perderete la quest. Per maggiori informazioni, consultate la guida alle missioni secondarie. Tipo di Arma: Arco Pesante

Caratteristiche uniche: Infligge danni maggiori scagliando Arpioni di Igon come frecce,

Scaling delle Statistiche: Forza C Destrezza E

Cenere di Guerra: Caccia ai Draghi di Igon

Danni Base: 294

Materiale di Potenziamento: Normale Balestra a Dispersione Subito dopo il Granponte sul Fiume Ellac, girate a destra e raggiungete il livello più basso per trovare il piccolo accampamento che ospita la balestra. Tipo di Arma: Balestra

Caratteristiche uniche: Spara una rosa di dardi

Scaling delle Statistiche: Nessuno

Cenere di Guerra: Calcio

Danni Base: 272

Materiale di Potenziamento: Normale