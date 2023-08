Command & Conquer: Legions annunciato per iOS e Android con trailer e immagini

Command & Conquer: Legions è stato annunciato per iOS e Android con tanto di trailer e immagini da Level Infinite ed Electronic Arts: si tratta di un nuovo mobile game basato sulla celebre serie strategica.

In uscita nel corso del 2023, con una closed beta in arrivo questo mese in alcuni paesi (Australia, Canada, Francia, Messico, Nuova Zelanda e Filippine), il gioco "è stato creato pensando sia alle piattaforme mobile che ai giocatori mobile, adattandosi al modo in cui le persone giocano sui propri dispositivi, con sessioni più brevi e controlli semplificati", ha dichairato Anthony Crouts, senior director di Level Infinite.

A tre anni esatti dal lancio di Command & Conquer Remastered Collection, la saga creata nel 1995 da Westwood Studios gioca dunque di nuovo la carta del mobile con un'esperienza che, come detto, è stata disegnata con in mente smartphone e tablet.