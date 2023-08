Age of Empires 4 arriverà su Xbox oggi assieme a Humankind, stando a un post di Xbox Brasil

Il lancio delle versioni Xbox Series X|S e Xbox One di Age of Empires 4: Anniversary Edition dovrebbe avvenire oggi stesso assieme a quelle di Humankind, con entrambi i titoli che saranno disponibili anche all'interno del catalogo del Game Pass. L'informazione è trapelata in questi minuti grazie a un post su Twitter / X pubblicato per errore da Xbox Brasil, che potrebbe aver anticipato un possibile annuncio durante l'Opening Night Live di stasera.

Il post è stato rimosso poco dopo la pubblicazione, ma chiaramente non abbastanza in fretta tanto che è stato ricondiviso sui social in pochi minuti. Il messaggio annuncia la disponibilità di entrambi i giochi sia su console che tramite il servizio xCloud, che come probabilmente saprete è parte integrante dell'offerta di Xbox Game Pass Ultimate.