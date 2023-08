EA Sports FC 24, uno spot televisivo con Zidane e Beckham per il gioco di calcio

EA Sports FC 24 è protagonista di uno spot televisivo in cui figurano Zidane e Beckham, al termine di una serie di sequenze pensate per comunicare l'altissimo grado di coinvolgimento offerto dal gioco di calcio targato Electronic Arts.

Il video si intitola "Play Closer" non a caso, è davvero spettacolare e mostra alcuni giocatori alle prese con il titolo EA, a quanto pare mai così vicino alle partite reali: le facce delle due leggende sul finale sembrano confermarlo.

In uscita il 29 settembre, EA Sports FC 24 promette di portare su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch la miglior esperienza calcistica di sempre per il franchise, che come sapete ha abbandonato il nome FIFA.