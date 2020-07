EA Sports UFC 4 annunciato: trailer e data di uscita

EA Sports UFC 4 è stato annunciato con un leggero anticipo rispetto ai tempi previsti, visto che la comunicazione doveva arrivare in concomitanza con l'evento UFC 251 che si terrà solo fra qualche ora, ma Electronic Arts ha anticipato i tempi e pubblicato già il trailer di presentazione e alcune informazioni iniziali come la data di uscita.

EA Sports UFC 4 arriverà dunque il 14 agosto 2020 su PS4 e Xbox One, a quanto pare non ci sono ancora informazioni sulla possibile uscita su PS5 e Xbox Series X anche se è probabile, ovviamente in un secondo momento, senza dettagli su possibili upgrade gratis o meno.

Con questo nuovo capitolo, gli sviluppatori hanno voluto rendere il gameplay più dinamico e anche più facile da apprendere rispetto a UFC 3, ascoltando anche i feedback di utenti e critica sotto questo aspetto. Il gioco mantiene la sua impostazione da simulazione, ma introduce una maggiore scalabilità che lo può rendere adatto anche ai meno esperti del genere e della lotta in generale.

In particolare, il sistema di controllo è stato reso più semplice e dinamico attraverso una maggiore attenzione alla durata nella pressione dei tasti e al tempismo tra mosse e situazione dei lottatori sul ring, con una certa evoluzione nelle animazioni e nei contatti tra questi attraverso la tecnologia Real Player Motion da parte di EA Vancouver.

Un punto di forza di EA Sports UFC 4 resta la modalità Carriera, probabilmente quella più popolare anche nel capitolo precedente, ulteriormente evoluta in questo. Si parte dalle basi, con quattro combattimenti iniziali che introducono a box, kickbox, wrestling e jujitsu e si va avanti tra allenamenti intensivi e combattimenti sempre più impegnativi, mischiando elementi di gestione del combattente con scontri nell'ottagono.

Particolare attenzione è stata inoltre riposta nella possibilità di personalizzare il combattente, anche perché il pubblico ha dimostrato di apprezzare maggiormente l'utilizzo di un personaggio interamente creato con l'editor rispetto al roster preimpostato, dunque gli sviluppatori si sono concentrati in maniera particolare sulle possibilità di modifica dell'aspetto e delle caratteristiche del lottatore.