EA Sports WRC: un video mostra dieci minuti di gameplay in presa diretta

Electronic Arts ha pubblicato un video di gameplay di EA Sports WRC, il nuovo gioco di guida sviluppato dalla ex Codemasters. Si tratta di un filmato di dieci minuti, in cui il gameplay viene mostrato in purezza, ossia è possibile vedere diversi circuiti sui quali si correrrà nella versione finale, inquadrati dalle diverse modalità di visualizzazione incluse nel gioco; quindi dal cruscotto, dal cofano, nella classica visuale in terza persona e altre ancora. Vediamolo: