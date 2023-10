Galaxy S23 FE, i dettagli e la scheda tecnica del nuovo smartphone di Samsung

Samsung ha annunciato il nuovo Galaxy S23 FE, uno smartphone pensato anche per il gaming oltre che per l'uso quotidiano. La serie Galaxy S23 FE sarà disponibile in Italia più avanti nel corso dell'anno in diversi colori, tra cui Mint, Cream, Graphite e Purple.

Galaxy S23 FE propone potenti funzionalità con la fotocamera professionale che consente di catturare foto e video straordinari. La fotocamera posteriore di alta risoluzione da 50MP e lo zoom ottico 3X garantiscono massima nitidezza dei dettagli in ogni scena. Anche dopo il tramonto, la funzione Nightography di Galaxy S23 FE permette di scattare selfie e ritratti chiari e dai colori realistici anche in condizioni di scarsa luminosità. La combinazione della stabilizzazione digitale dell'immagine video (VDIS) e dello stabilizzatore ottico dell'immagine (OIS) assicura scatti nitidi anche durante i movimenti.

Galaxy S23 FE

Per coloro che amano creare contenuti di alta qualità pronti da condividere, Galaxy S23 FE offre un vero e proprio studio di editing fotografico a portata di mano. La modalità Pro consente di regolare manualmente le impostazioni dell'otturatore, dell'apertura e dell'ISO, insieme ad altre funzioni, per personalizzare l'esperienza fotografica secondo le proprie preferenze. L'app Camera Assistant offre ulteriori possibilità, consentendo di catturare scatti personalizzati e di selezionare le funzionalità automatiche da attivare. La fotocamera di Galaxy S23 FE, supportata dall'intelligenza artificiale, offre un'ampia gamma di opzioni per personalizzare le tue creazioni.

Per il gaming e lo streaming, la potente potenza di elaborazione del Galaxy S23 FE garantisce un'esperienza fluida e veloce. La tecnologia di raffreddamento a camera a vapore contribuisce a gestire efficacemente il calore e ottimizzare le prestazioni. La batteria di lunga durata da 4.500 mAh si adatta in modo efficiente per risparmiare energia e può ricaricarsi fino al 50 percento in soli 30 minuti utilizzando un adattatore da 25 W. Tutto questo viene presentato su un luminoso schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici. La tecnologia Vision Booster di Galaxy S23 FE rileva automaticamente le condizioni di luce intensa nell'ambiente circostante, garantendo che lo schermo rimanga vivido, proprio come nei modelli flagship.