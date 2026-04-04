Ecco quando potremo vedere Balle Spaziali 2 al cinema

La data di suo è stata scelta perché l'ultimo fine settimana di aprile rappresenta una finestra di lancio ottimale, che in passato ha fatto le fortune di colossi come Avengers: Infinity War ed Endgame e che quest'anno ospiterà l'atteso biopic Michael di Lionsgate.

Amazon MGM Studios ha annunciato la data di uscita nelle sale di Balle Spaziali 2 : il 23 aprile 2027. Per chi non conoscesse l'originale, si tratta di una parodia di Star Wars diventata oggetto di culto, cui anni dopo Mel Brooks ha deciso di dare un seguito.

Il cast originale

Nel 2027, Balle Spaziali 2 si scontrerà con un misterioso progetto targato Warner Bros intitolato F.A.S.T., per poi cedere il passo, nel primo weekend di maggio, all'attesissimo adattamento cinematografico di The Legend of Zelda prodotto da Sony e Nintendo.

Il lungometraggio sarà diretto da Josh Greenbaum (Will & Harper) e scritto dall'attore Josh Gad a quattro mani con il duo Dan Hernandez e Benji Samit. Sebbene la trama sia rigorosamente tenuta segreta, è ormai pacifico che la pellicola si configurerà come un seguito diretto del film del 1987.

La vera notizia, che farà esultare i fan storici, è la massiccia reunion del cast originale. Riprenderanno infatti i loro ruoli lo stesso Mel Brooks (oggi 99enne), l'amatissimo Rick Moranis, Bill Pullman, George Wynder e Daphne Zuniga. Ad affiancare le vecchie glorie ci sarà un gruppo di "nuove leve" composto da Josh Gad, Keke Palmer, Lewis Pullman e Anthony Carrigan.

Dietro la macchina da presa, il progetto vanta produttori di primissimo piano: oltre agli stessi Mel Brooks, Josh Gad e Josh Greenbaum, figurano i nomi di Brian Grazer e Ron Howard (per Imagine Entertainment), insieme a Jeb Brody e Kevin Salter. Il film sarà una co-produzione tra Imagine Entertainment, Brooksfilms Limited e Angry Child Productions.