eFootball a quota 700 milioni di download, Konami annuncia una campagna speciale

La campagna avrà inizio nella giornata di oggi, 11 gennaio, e terminerà il prossimo 1 febbraio: nel corso di queste tre settimane si potranno riscattare altrettanti Player of the Week speciali come premio di accesso, nonché ricevere ogni giorno un Worldwide Chance Deal come bonus.

Non è finita

Come saprete, lo scorso dicembre Konami ha annunciato alcune modifiche legate ai tornei eSport, introducendo gli eFootball Championship Club Event per consentire ai giocatori di tutto il mondo di competere in qualificazioni regionali in-game per stabilire gli utenti che andranno a rappresentare ogni club in gara.

Il FC Bayern München Club Event inizierà lunedì 15 gennaio e consentirà di scoprire ciò che questa nuova feature ha da offfrire ai tantissimi fan di eFootball.