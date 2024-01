One Piece: Pirate Warriors 4, un trailer per il DLC One Piece Film: Red Pack

Koei Tecmo ha pubblicato un trailer per presentare il nuovo DLC One Piece Film: Red Pack per One Piece: Pirate Warriors 4, che introduce tre nuovi personaggi tratti appunto dal lungometraggio del 2022: Uta, Shanks e Koby.

Realizzato sulla scia dell'entusiasmo per i tre milioni di copie vendute da One Piece: Pirate Warriors 4, il pacchetto è incluso nel Character Pass 2 ma può anche essere acquistato singolarmente al prezzo di 11,99€.