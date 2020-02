eFootball PES 2020, potrete sfidare la Juventus questo venerdì a Milano

Quale modo migliore per mostrare il proprio amore per la Juventus che andare ad incontrare e magari sfidare il suo team esport di eFootball PES 2020 il giorno di San Valentino? Pensiamo nessuno, per questo vi diciamo che avrete modo di sfidare Ettore Giannuzzi, Renzo Lodeserto e Luca Tubelli presso il negozi Undici Shot di Milano.



I bianconeri sono attualmente in seconda posizione nel campionato eFootBall.Pro di PES 2020. Ettore Giannuzzi è stato due volte campione del mondo, anche in coppia con Tubelli. Lodeserto, invece, è stato campione italiano. I tre sono stati ingaggiati dalla Juventusper rappresentare il club nel primo campionato eFootball.Pro al quale hanno mai partecipato ufficialmente.



Venerdì 14 febbraio 2020, da Undici Shot, presso il Flagship Store di Milano in Corso Matteotti 8, si potranno incontrare e sfidare i tre bianconeri. Konami e Juventus hanno organizzato il "Meet&Beat", l'evento bianconero che dà l'opportunità ai tifosi di sfidare in prima persona i campioni del Team eSports Juventus.



In programma, oltre alle partite 1vs1, ci sono tantissime sorprese, tra cui un Q&A in cui i fan potranno chiedere ai giocatori consigli su tattiche, formazioni e curiosità inerenti a PES 2020 o alla loro carriera esport e il commento LIVE delle partite con la voce delle telecronache bianconere, Enrico Zambruno.



L'appuntamento è da Undici Shot in Corso Matteotti 8 a partire dalle ore 15:00 di venerdì 14 febbraio 2020.