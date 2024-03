Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, vediamo il trailer di pre-lancio per l'erede di Suikoden

505 Games e il team Rabbit & Bear Studios hanno pubblicato un nuovo trailer di "pre-lancio", come viene definito dagli sviluppatori, per Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, il nuovo JRPG che punta a rinverdire la memoria di Suikoden riprendendone diversi elementi caratteristici.

Così come accadeva nella storica serie di Konami, anche Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, come dice il titolo stesso, è possibile reclutare un'enorme quantità di personaggi, ognuno con un proprio background e caratteristiche specifiche, per utilizzarli in combattimento.

Nel video vediamo qualcosa del gameplay, della storia e delle meccaniche del gioco, che è stato creato proprio da Yoshitaka Murayama, autore dell'originale Suikoden, recentemente scomparso prematuramente.

Anche in Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes possiamo arrivare a reclutare oltre 100 personaggi giocabili e schierarne fino a 6 contemporaneamente in battaglia, grazie a un sistema di combattimento dinamico che consente la gestione di un party alquanto nutrito.