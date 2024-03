Granblue Fantasy: Relink, primi DLC e contenuti aggiuntivi disponibili da oggi con una patch

Granblue Fantasy: Relink ha ottenuto oggi il suo primo aggiornamento maggiore, che ha portato il gioco alla versione 1.1.1 con una patch accompagnata anche da contenuti aggiuntivi e DLC per l'action RPG di CyGames.

Con l'update in questione arriva una nuova quest gratuita intitolata The Final Vision, che vede il ritorno di Lucilius dall'originale Granblue Fantasy uscito su piattaforme mobile in forma di boss, in questo caso con un'aggiunta alla storia principale disponibile per tutti.

Insieme a questa, CyGames ha lanciato anche i primi contenuti a pagamento per Granblue Fantasy: Relink, nella forma di vari emote aggiuntivi e bundle contenenti oggetti in-game di vario genere, tra Sigilli che possono essere equipaggiati per i vari personaggi a denaro e altri elementi.