El Shaddai: Ascension of the Metatron per PC ha un periodo di uscita su Steam

El Shaddai: Ascension of the Metatron in versione PC ha ora un periodo di uscita più preciso annunciato dal team di sviluppo Crim che si sta occupando della conversione: arriverà a metà aprile 2021 attraverso Steam.

Non c'è dunque una data di uscita fissata ma possiamo aspettarci l'arrivo del gioco intorno al 15 aprile 2021, a questo punto, in attesa di ulteriori delucidazioni, dopo l'annuncio dell'arrivo su Steam avvenuto qualche settimana fa. Si tratta di un porting decisamente tardivo, considerando che l'originale El Shaddai: Ascension of the Metatron uscì nel 2011 su PS3 e Xbox 360, che sembra anche strano considerando come il gioco sia molto interessante ma rimasto piuttosto lontano dai riflettori e dai grandi risultati sul mercato.

Tuttavia, accogliamo con molto piacere questo ritorno, perché si tratta di un titolo molto particolare e affascinante, che resta interessante anche a distanza di 10 anni dalla sua uscita originale. Si tratta di un action game in terza persona originariamente sviluppato da Ignition Entertainment e creato da Takeyasu Sawaki e altri autori di titoli noti come Devil May Cry, Steel Battalion, Okami e altri.

El Shaddai è caratterizzato da uno stile grafico molto peculiare, che sottolinea bene anche le particolarità di ambientazione e storia, creando complessivamente un'esperienza memorabile. Il gioco si ispira ad elementi biblici e in particolare al libro apocrifo di Enoch, raccontando la storia dello scriba celeste che viene incaricato dall'angelo Lucifel di trovare sette angeli caduti, accusati di aver causato una rivolta contro Dio.

Accompagnato da quattro arcangeli, Enoch deve dunque dare la caccia a queste entità e cercare di salvare il mondo dall'enorme inondazione incombente, che minaccia la vita sulla Terra. Al di là del soggetto molto particolare, tutto il gioco si presenta in maniera fortemente caratterizzata con uno stile grafico dagli elementi onirici e un sistema di combattimento veloce e coreografico.