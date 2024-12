Elden Ring 2 si farà? La risposta di Hidetaka Miyazaki potrebbe non piacervi

Hidetaka Miyazaki ha detto che non sta pensando di sviluppare Elden Ring 2 o qualcosa di simile. "Ciò non signfica che questa proprietà intellettuale smetterà di crescere", ha tuttavia precisato il game director, aggiungendo che "FromSoftware sta portando avanti diversi progetti, come al solito."

Le parole di Miyazaki sono state pronunciate nel corso di un'intervista che l'autore ha concesso dopo l'annuncio che Elden Ring: Shadow of the Erdtree è stato premiato con il Grand Award ai PlayStation Partner Awards 2024, in qualità di una delle produzioni giapponesi di maggior successo al di fuori del mercato nipponico.

A proposito dell'espansione, il game director ha detto che "è stata realizzata fin da subito con la forma di un DLC, ma dotata di una struttura ricca al punto da restituire lo stesso senso di avventura di Elden Ring." Non c'è mai stata l'idea di rendere Shadow of the Erdtree un prodotto stand alone, insomma.