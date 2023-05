Electronic Arts non ha paura dell'acquisizione di Activision Blizzard perché si sente la numero uno

Andrew Wilson, il CEO di Electronic Arts, ha detto che la sua compagnia è indifferente all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, perché "Continueremo a essere l'editore numero 1 sulla loro piattaforma."

Il commento è stato fatto in occasione del resoconto finanziario della compagnia per la chiusura dell'anno fiscale 2023, in cui Wilson ha ammesso di non poter prevedere come finirà il tentativo di acquisizione da parte di Microsoft. Allo stesso tempo però ha rassicurato gli azionisti del fatto che il risultato finale non influenzerà Electronic Arts.

Wilson: "Ritengo che abbiamo dimensioni tali [...] da poter continuare a guardare al futuro dell'intrattenimento e a trainarlo, oltre che per competere sul mercato a prescindere dal risultato dell'acquisizione."

Wilson ha aggiunto anche che il consolidamento dell'industria proseguirà e che spera EA sia abbastanza forte da essere un agente consolidatore: "Penso che abbiamo delle risorse incredibili in riguardo al futuro dell'intrattenimento. Ma a oggi, siamo indifferenti al risultato dell'affare. Ritengo che abbiamo una strategia incredibile. Sento che abbiamo un'opportunità incredibile e sia che vada bene, sia che vada male, continueremo a essere l'editore numero uno sulla piattaforma di Microsoft."

In realtà Electronic Arts è il primo editore per utenti attivi mensili sia su Xbox, sia su PlayStation, stando agli ultimi dati di Ampere Analysis, grazie alle sue proprietà intellettuali capaci di attirare le masse come The Sims, Battlefield, Apex Legends, Dragon Age, Mass Effect, FIFA, Madden NFL, NBA Live, NHL, PGA e UFC, senza dimenticare Star Wars.