GTA 6: Take-Two starebbe per lanciare una campagna marketing a Miami, il gioco presto svelato

Take-Two starebbe per lanciare una campagna marketing a Miami per un gioco non ancora annunciato, con il pensiero che vola subito a GTA 6 visto il luogo scelto. Questo almeno è quanto emerge da un documento trafugato in cui chiede di poter affiggere a breve un manifesto pubblicitario fuori dal parcheggio di un hotel di lusso chiamato The Guild Downtown, effettivamente esistente, verso la fine dell'estate 2023. Se l'intuizione fosse corretta, presto avremo notizie ufficiali dell'attesissimo nuovo gioco di Rockstar Games.

Una foto di The Guild Downtown

Nel documento possiamo leggere: "Il nostro obiettivo di è promuovere un gioco tripla A di una delle nostre sussidiarie per un periodo di 12 mesi sul lato del parcheggio, con inizio nella tarda estate del 2023."

Take-Two considera quella posizione perfetta per promuovere il gioco e propone di coprire tutti i costi di affissione, mantenimento e rimozione. Inoltre, l'editore avrebbe proposto alla gestione di The Guild di collaborare alla realizzazione del design del poster, in modo che sia in linea con quello dell'hotel.

Il documento trafugato su imgur

Naturalmente non c'è niente di confermato da parte di Take-Two. A quanto se ne sa potrebbe trattarsi anche di un altro gioco o di un falso ottimamente confezionato. In attesa di informazioni ufficiali, non possiamo che metterci in attesa per saperne di più.