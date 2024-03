Electronic Arts vuole puntare sulle IA generative, faranno spendere di più i giocatori

Wilson ha ammesso che è ancora presto per questa tecnologia e che ogni giorno leggiamo di incredibili progressi o incredibili errori commessi dai chatbot.

L'IA presso Electronic Arts, dal passato al futuro

Da EA a IA il passo è breve

Secondo Wilson, da uno studio condotto su tutti i processi di sviluppo dei giochi di EA è emerso che circa il 60% di essi ha "un'elevata possibilità di essere influenzato positivamente dall'IA generativa". Ha fatto l'esempio che in passato la costruzione di uno stadio per un gioco sportivo richiedeva sei mesi. Nell'ultimo anno ci sono volute sei settimane e non è innaturale pensare che nei prossimi anni ci vorranno sei giorni. Wilson ritiene che l'estensione di questo concetto a ogni aspetto dello sviluppo possa portare a una "significativa efficienza".

Ha poi spiegato che il suo obiettivo è quello di utilizzare l'IA generativa per rendere l'azienda più efficiente di circa il 30%.

Wilson ha sostenuto che l'IA può ampliare l'esperienza dei giocatori, spiegando che FIFA 23 ha 12 cicli di corsa per i giocatori (il modo in cui corrono nel gioco) mentre EA Sports FC 24 ne ha 1.200, tutti realizzati con l'IA generativa.

Ha inoltre sostenuto che è possibile utilizzare la personalizzazione, la culturalizzazione ed esperienze più profonde e coinvolgenti per attirare il 50% di persone in più e farle spendere il 10-20% di denaro in più nei giochi grazie all'IA generativa.