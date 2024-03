The Last of Us Parte 2 sta per arrivare su PC? Il leaker di Ghost of Tsushima dice di sì

Sony Interactive Entertainment sta pian piano portando i propri giochi su PC e pare che uno dei prossimi nomi sia quello di The Last of Us Parte 2. L'informazione arriva da Silknigth, account Twitter che ha recentemente svelato in modo corretto che il port PC di Ghost of Tsushima era in arrivo.

Come potete vedere qui sotto, in risposta a un altro utente, Silknigth ha affermato che The Last of Us Parte 2 è "molto vicino", sebbene non abbia delle tempistiche precise per questo altro port PC.

Possiamo però supporre che The Last of Us Parte 2 per PC sia previsto entro il 2024 o che perlomeno l'annuncio sia vicino. Ovviamente parliamo sempre di rumor, non di informazioni ufficiali, ma considerando che la fonte ha uno storico positivo e che il tipo di informazione è simile a quella già rivelata, è possibile che abbia ragione ancora una volta.