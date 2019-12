Epic Games Store, 12 giorni di giochi gratis, ecco il secondo regalo: Towerfall Ascension

Epic Games Store ha svelato il secondo gioco dell'iniziativa 12 giorni di giochi gratis: Towerfall Ascension. Il gioco è riscattabile gratuitamente per 24 ore, ossia dalle 17:00 di oggi fino alle 17:00 di domani.



TowerFall Ascension è la versione definitiva del celeberrimo gioco basato sul tiro con l'arco. Ispirato ai classici dell'epoca d'oro del multiplayer da divano, è un party game per 4 giocatori in locale che permette di vivere sfide intense ed esilaranti. Le meccaniche di gioco sono semplici e accessibili, ma difficili da padroneggiare, e i combattimenti sono furiosi. Saccheggia i forzieri per ottenere potenziamenti in grado di cambiare le sorti della partita, padroneggia l'arte di afferrare le frecce al volo oppure sottometti gli avversari piombandogli addosso dall'alto. Il modo migliore per giocare a TowerFall è sfidarsi con gli amici, a gambe incrociate sul pavimento e a distanza di pugno l'uno dall'altro.



12 giorni di giochi gratis è l'iniziativa dell'Epic Games Store che regala un gioco al giorno dal 19 dicembre 2019 fino al 1° gennaio 2020. Il primo regalo è stato il capolavoro Into the Breach.



Come già ricordato, quella dei giochi gratuiti non è l'unica iniziativa di Epic Games Store per il Natale 2019. In un'altra notizia vi abbiamo segnalato la possibilità di riscattare un buono da 10€ da spendere su tutti i titoli idonei.