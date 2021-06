Epic Games Store: Control è il gioco gratis PC del 10 giugno, link download

Abbiamo finalmente qual è il gioco gratis PC dell'Epic Games Store di oggi, 10 giugno 2021. Si tratta di Control, l'avventura in terza persona di Remedy Entertainment. Ecco tutti i dettagli sul gioco, compreso il link download e i requisiti di sistema.

Per poter reclamare la vostra copia di Control, non dovete far altro se non accedere al launcher dell'Epic Games Store, oppure andare sul sito ufficiale a questo indirizzo. Come sempre, avete tempo una settimana per poter aggiungere questo gioco gratis PC alla vostra libreria: una volta fatto, il prodotto sarà vostro per sempre.

Control ci mette nei panni di Jesse Faden, una giovane donna che dispone di poteri particolari che le permettono di controllare gli oggetti con la mente. In cerca del fratello, Jesse raggiunge il Federal Bureau of Control dove entra in possesso di un'antica arma mutaforma, che la rende il nuovo Direttore del Bureau. Bloccata nell'edificio, anch'esso mutaforma, Jesse deve cercare di fermare una minaccia proveniente da un'altra realtà. Potete leggere la nostra recensione di Control qui.

Control

Ecco i requisiti minimi di Control:



Sistema operativo: Windows 7, 64-bit

Processore: Intel Core i5-4690 / AMD FX 4350

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 280X

DirectX: Versione 11

Memoria: 42 GB di spazio disponibile

Ecco invece i requisiti consigliati:



Sistema operativo: Windows 10, 64-bit

Processore: Intel Core i5-7600K / AMD Ryzen 5 1600X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1660/1060 / AMD Radeon RX 580 AMD | Per il Ray Tracing: GeForce RTX 2060

DirectX: Versione 12

Memoria: 42 GB di spazio disponibile

Diteci, cosa ne pensate del gioco gratis PC dell'Epic Games Store di oggi? Control è una scelta interessante, oppure avreste preferito qualcosa di diverso?