Epic Games Store: i giochi gratis del 17 giugno sono stati svelati

L'Epic Games Store ha svelato i due nuovi giochi gratis PC del 17 giugno 2021. Si tratta di Hell is Other Demons e di Overcooked! 2. Ecco i dettagli sui due titoli dell'Epic Games Store che saranno disponibili dalla prossima settimana.

Overcooked! 2 ci propone una "nuova gustosa porzione di caotica azione culinaria! Visita di nuovo il Regno delle Cipolle e raduna la tua brigata di chef per organizzare classiche partite cooperative oppure giocare online fino a quattro giocatori. Allacciati il grembiule... È ora di salvare il mondo, di nuovo!". Si tratta di un gioco coop (ma giocabile anche in solitaria) nel quale si devono preparare ricette all'interno di folli livelli, composti da parti in movimento e vari pericoli. Potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo.

Overcooked! 2

Hell is Other Demons è un "platform d'azione sparatutto con elementi roguelite. Esplora un vasto mondo realizzato a mano e pieno di demoni, combattimenti contro boss da far girare la testa e una prorompente colonna sonora synthwave". Lo stile grafico è retro, come potete vedere voi stessi dall'immagine qui sotto.

Hell is Other Demons

Vi ricordiamo infine che il gioco gratis PC dell'Epic Games Store di oggi, 10 giugno 2021, è Control: potete trovare tutti i dettagli a questo indirizzo.