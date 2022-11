Epic Games Store, giochi gratis del 1 dicembre 2022 annunciati ufficialmente

I giochi gratis che saranno disponibili per gli utenti dell'Epic Games Store a partire dal 1 dicembre 2022 sono stati annunciati ufficialmente: si tratta di Fort Triumph e RPG in a Box.

Come ogni giovedì, è inoltre arrivata la conferma che è disponibile il gioco gratis di oggi, ovverosia Star Wars: Squadrons: effettuare il download è molto semplice, ma vi basterà cliccare sul link per le istruzioni dettagliate.

Torniamo però ai titoli di oggi. Fort Triumph è uno strategico a turni caratterizzato da un'ambientazione fantasy, con tanto di morte permanente, in cui dovremo guidare un gruppo di eroi dotati di abilità diverse all'interno di una serie di missioni man mano più complesse.

Il gioco è dotato di una corposa modalità storia, ma anche di veloci schermaglie in cui potremo sfruttare rapidamente l'ambiente che ci circonda per usarne gli elementi come armi. Avremo a disposizione quattro fazioni e quattro classi, e dovremo farle crescere perché possano esprimere tutto il loro potenziale.

RPG in a Box è invece un software che consente di creare i propri RPG grazie a strumenti semplici e immediati da utilizzare, che non richiedono alcuna nozione di programmazione o modellazione ma garantiscono ampie possibilità di personalizzare i progetti.

Ultimati i lavori, potremo esportare il nostro gioco in formato eseguibile per Windows, Linux o macOS e distribuirlo liberamente, consentendo a chiunque di provarlo anche se non possiede il pacchetto di base.