Epic Games Store: gioco gratis PC del 24 novembre 2022 disponibile, link e dettagli

Epic Games Store ci rende disponibile il nuovo gioco gratis PC. Oggi, 24 novembre 2022, abbiamo la possibilità di reclamare Star Wars Squadrons. Vediamo tutti i dettagli sul gioco.

Per poter reclamare il gioco gratis PC dell'Epic Games Store, non dovete far altro se non andare a questo indirizzo, oppure utilizzare direttamente il Launcher ufficiale tramite il vostro account. Una volta reclamati, i giochi saranno vostri per sempre. Avete tempo una settimana per ottenere i giochi del 24 novembre 2022.

La descrizione ufficiale del gioco recita: "Domina la galassia con il tuo caccia in Star Wars Squadrons e scopri una nuova esperienza di gioco in cui i piloti sono i veri protagonisti. Allaccia le cinture e prova il brivido dei combattimenti stellari multigiocatore in prima persona. Scegli se combattere insieme alla Nuova Repubblica o all'Impero, sali nell'abitacolo e lanciati in strategiche battaglie spaziali 5v5. Modifica il tuo caccia e scegli la composizione della squadriglia in base ai diversi stili di gioco per non lasciare scampo al nemico. Il gioco di squadra è essenziale e i piloti affronteranno missioni tattiche in campi di battaglia vecchi e nuovi, come Yavin Prime e la luna distrutta di Galitan."

Star Wars Squadrons

Vediamo i requisiti minimi di Star Wars Squadrons:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Ryzen 3 1300X o migliore/i5 6600k o migliore

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Radeon HD 7850 o migliore/GeForce GTX 660 o migliore

DirectX: Versione 11

I requisiti consigliati sono i seguenti:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Ryzen 7 2700X o migliore/ i7-7700 o migliore

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Radeon RX 480 (Non VR/Minimo per VR) o Radeon RX 570 (Raccomandato per VR)/GeForce GTX 1060(Non VR/Minimo per VR) o GeForce GTX 1070 (Raccomandato per VR)

DirectX: Versione 11

Diteci, cosa ne pensate del gioco gratis del 24 novembre 2022 dell'Epic Games Store?