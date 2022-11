Turtle Beach Recon Cloud: la recensione del controller Xbox ideale per il mobile e lo streaming

È proprio in questo specifico segmento che va a posizionarsi il nuovo dispositivo prodotto da Turtle Beach: un controller Xbox cablato, compatibile dunque con PC, Xbox Series X|S e Xbox One, che tuttavia è dotato di connettività Bluetooth e appunto di un supporto rimovibile tramite cui fissare saldamente il proprio telefono Android (non è compatibile con iOS, purtroppo) e cimentarsi tanto con i mobile game quanto con il cloud gaming, al punto che la confezione include un mese di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate. Disponibile su Amazon al prezzo di 99,99€, in due differenti colorazioni, il controller offre anche una serie di feature extra, figlie dell'esperienza dell'azienda con il mercato delle cuffie da gioco. Un mix ideale? Ve lo riveliamo in questa recensione.

Il mercato dei controller mobile ha fatto sostanziali passi in avanti negli ultimi tempi, complice l'avvento del cloud e dunque l'esigenza di offrire la migliore esperienza possibile unitamente a un set di tasti fisici. Da questo punto di vista le soluzioni migliori sono probabilmente quelle offerte da Razer Kishi e Backbone, ma l'approccio dei gamepad con supporto per smartphone è ancora piuttosto diffuso.

Caratteristiche tecniche

Turtle Beach Recon Cloud visto di fronte, con il dettaglio dei rivestimenti sulle corna e il d-pad grigio

Il Recon Cloud è un controller Xbox e riprende dunque l'estetica e le soluzioni tecniche adottate per il dispositivo Microsoft ufficiale. Parliamo di un device wired, dotato di un cavo USB (C-A) rimovibile lungo tre metri che lo rende compatibile con PC, Xbox Series X|S e Xbox One. Basta però spostare un selettore posto nella parte bassa per entrare in modalità wireless Bluetooth e collegarsi a smartphone o tablet Android (a onor del vero, non siamo riusciti a farlo andare neanche su PC in modalità BT). iOS non è supportato e ciò costituisce senz'altro una grossa mancanza.

Leggermente più grosso del controller di Xbox Series X|S, vanta un peso sostanzialmente inferiore: appena 306 grammi, pur montando una batteria interna in grado di garantire un'autonomia fino a trenta ore. Al di là della sensazione di solidità e robustezza che viene un po' a mancare, ai fini dell'ergonomia non si tratta di un pregio: una volta fissato lo smartphone al supporto, potreste facilmente ritrovarvi per le mani un dispositivo completamente sbilanciato.

Un punto a favore del Recon Cloud è costituito dai rivestimenti dei corni, che presentano delle belle texture (valorizzate in particolare nella colorazione blu magma piuttosto che nella versione nera, un po' anonima) ma soprattutto possono contare su di una copertura refrigerata che garantisce il massimo comfort anche nelle giornate calde. Mai più mani sudate. Una gran bella cosa, peccato che al momento in cui scriviamo questa recensione non ci sia modo di verificare.

I pulsanti fisici restituiscono un feedback estremamente simile a quello del controller Xbox ufficiale e i motori per la vibrazione svolgono le medesime funzioni, ma il d-pad lo abbiamo trovato davvero "cheap". Molto interessante, invece, la presenza di due pulsanti aggiuntivi nella parte inferiore, la classica coppia di palette tipica dei dispositivi professionali che anche qui è possibile programmare, assegnando ai tasti uno qualsiasi degli input tramite una procedura abbastanza semplice da eseguire manualmente, senza supporto software: quello serve solo per l'aggiornamento del firmware, purtroppo.

Turtle Beach Recon Cloud, la parte alta del dispositivo

Dicevamo in apertura che il controller include alcune feature figlie dell'esperienza di Turtle Beach con le cuffie da gaming. Subito sopra il pulsante Xbox è presente un pannello con dei controlli extra che consentono di pilotare l'audio del nostro headset (a patto che possieda una connettività analogica via jack da 3,5 millimetri, anche questo un limite non banale) andando non solo a regolare volume generale e della chat vocale, ma sfruttando anche una serie di interessanti preset.

Il primo pulsante a sinistra del pannello attiva il Superhuman Hearing, un'equalizzazione pensata per enfatizzare il suono dei passi e delle armi da fuoco negli sparatutto competitivi, che effettivamente funziona piuttosto bene pur peggiorando la resa generale dell'audio. All'estrema destra c'è invece il tasto per mettere il microfono in muto.

Centralmente troviamo i pulsanti Mode e Select, che combinati permettono di controllare il livello della voce nella chat di gruppo, cambiare l'equalizzazione su quattro preset, rimappare i due tasti inferiori e salvare la configurazione su quattro profili, e infine attivare la modalità Pro-Aim, che aumenta la sensibilità dello stick analogico destro come accade per i DPI dei mouse, anche qui su quattro preset.

Scheda tecnica Turtle Beach Recon Cloud