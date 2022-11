A Plague Tale: Requiem, un concerto in video per festeggiare lancio e nomination

La splendida colonna sonora di A Plague Tale: Requiem, composta da Olivier Deriviere, è stata protagonista di un concerto sinfonico in occasione del lancio del gioco, concerto che Asobo Studio e Focus Entertainment hanno deciso di pubblicare in video oggi alle 18.00.

L'idea è quella di celebrare non solo l'ottimo debutto dell'ultima avventura di Amicia e Hugo sullo sfondo dell'Europa medievale, ma anche le prestigiose nomination ai The Game Awards 2022, che vedono Requiem concorrere in cinque differenti categorie, inclusa quella per il Game of the Year.

"Parte di questo successo va indubbiamente alla colonna sonora del gioco, anch'essa finalista ai TGA 2022, composta da Olivier Deriviere e suonata da musicisti di fama internazionale", si legge nel comunicato stampa.

"L'orchestra ha eseguito un'eccezionale concerto in occasione dell'uscita di A Plague Tale: Requiem, concerto che sarà disponibile per la visione su YouTube al fine di festeggiare il successo delle prime settimane e le nomination ai The Game Awards 2022."

Inutile dire che dovreste leggere la nostra recensione di A Plague Tale: Requiem se ancora non l'avete fatto.