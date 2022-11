Hogwarts Legacy, nuovo video ASMR per rilassarsi con gli splendidi scenari del gioco

Hogwarts Legacy si mostra con un nuovo, rilassante video ASMR che tiene compagnia per venti minuti mentre scorrono alcuni degli splendidi scenari del gioco, passando dalla notte a un mite mattino autunnale.

Alcuni giorni fa abbiamo parlato delle novità del Gameplay Showcase di Hogwarts Legacy, tutte molto interessanti: dall'interfaccia ai controlli, dalle fasi esplorative ai dettagli delle ambientazioni, passando infine per il sistema di combattimento, che ricorda il classico freeflow delle produzioni Warner Bros.

Quello che emergeva dalla presentazione del gameplay era tuttavia soprattutto la passione del team per il Wizarding World e le straordinarie atmosfere che gli sviluppatori sono riusciti a portare sullo schermo: roba da far letteralmente impazzire i fan di Harry Potter.

"A Calm Autumn Morning" non è il primo video ASMR pubblicato da Avalanche Software: lo studio è evidentemente ben consapevole dello straordinario potenziale del proprio progetto per quanto concerne appunto la sensazione di trovarsi davvero in quel mondo e visitare davvero quei suggestivi paesaggi.

La voglia di provare con mano l'esperienza cresce dunque di giorno in giorno: l'appuntamento con Hogwarts Legacy è fissato al 10 febbraio 2023 nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, con Nintendo Switch in arrivo più avanti.