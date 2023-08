Epic Games Store, giochi gratis del 10 agosto 2023 annunciati ufficialmente

Epic Games Store ha annunciato ufficialmente quali saranno i giochi gratis disponibili per gli utenti della piattaforma digitale a partire dal 10 agosto 2023 : si tratta di Europa Universalis IV e Orwell: Keeping an Eye on You.

Orwell: Keeping an Eye on You si presenta invece come un'avventura per certi versi voyeuristica, in cui dovremo prendere il controllo di svariati sistemi di rilevazione al fine di individuare i responsabili di alcuni spietati atti di terrorismo.

Ci troveremo dunque ad accedere a database e file privati tramite una potente struttura governativa, il sistema Orwell appunto, che vede e ascolta ogni cosa, spiando di fatto le persone al fine di mantenere l'ordine: ma a che prezzo?