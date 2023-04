Epic Games Store: i giochi gratis del 13 aprile 2023 sono stati annunciati ufficialmente

Puntuale come un orologio svizzero, Epic Games Store ha annunciato i giochi PC gratis di giovedì 13 aprile 2023. Confermando i leak delle scorse ore, i titoli in regalo della prossima settimana saranno Second Extinction e Mordhau.

Second Extinction è uno sparatutto in prima persona con multiplayer cooperativo, dove una squadra di tre giocatori deve affrontare orde di dinosauri mutanti assetati di sangue. Nella modalità Sforzo Bellico, ogni regione della mappa ha un livello di pericolo specifico, che può aumentare o diminuire in base agli sforzi collettivi della community nel completamento di missioni e attività. Ogni settimana vengono calcolati i risultati e i giocatori raccoglieranno i frutti del loro operato, ma se le cose dovessero prendere una brutta piega dovranno prendere parte a un evento di emergenza particolarmente impegnativo. Se volete saperne di più, ecco il nostro provato di Second Extinction che abbiamo pubblicato al lancio dell'early access.

Mordhau invece è un action multiplayer in prima e terza persona a tema medievale. I giocatori prenderanno parte a colossali scontri con fino a 64 utenti nei panni di un mercenario e avranno a disposizione un vasto arsenale, da armi ravvicinate come spade e spadoni a quelle a distanza come le balestre. Il gioco propone oltre alle battaglie PvP, modalità cooperative ed offline contro l'IA, con la possibilità inoltre di personalizzare di tutto punto il proprio avatar virtuale. Per maggiori informazioni sul gioco vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Mordhau. Che ne pensate dei giochi in regalo da Epic Games Store a partire da giovedì 13 aprile 2023? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo inoltre che da oggi sono disponibili i giochi gratis del 6 aprile 2023.