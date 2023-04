Epic Games Store: i giochi gratis PC del 6 aprile 2023 sono disponibili, il link per il download

Come ogni settimana, anche oggi - giovedì 6 aprile 2023 - l'Epic Games Store ha reso disponibile nuovi giochi gratis. Precisamente, si tratta di Dying Light Enhanced Edition e shapez. Vediamo tutti i dettagli e il link per il download.

Potete trovare i giochi gratis dell'Epic Games Store del 6 aprile 2023 a questo indirizzo, oppure potete reclamarli tramite l'Epic Games Launcher. Una volta associati al vostro account, i giochi saranno vostri per sempre senza alcun costo aggiuntivo. Dovete però reclamarli in tempo, ovvero entro il 13 aprile 2023.

Il primo gioco gratis del 6 aprile 2023 dell'Epic Games Store è Dying Light Enhanced Edition. Questa versione include il gioco base in versione Enhaced, ovvero con una serie di miglioramenti e aggiornamenti pubblicati negli anni dopo l'uscita. Propone anche il DLC The Following, che propone nuove aree aperte e mezzi di spostamento, le buggy, completamente personalizzabili. Inoltre, tutti i contenuti del Season Pass, come la modalità multigiocatore "Come uno zombi" e "L'Orda di Bozak", missioni aggiuntive, un set di oggetti esclusivi e non solo sono inclusi. I requisiti consigliato per questo gioco sono:

OS: Windows 7 64-bit / Windows 8 64-bit / Windows 8.1 64-bit

Processore: Intel Core i5-4670K @3.4 GHz / AMD FX-8350 @4.0 GHz

Memoria: 8 GB RAM DDR3

Spazio di archiviazione: 40 GB HDD

GPU: NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 290 (2GB VRAM)

DirectX: Versione 11

Il secondo gioco gratis dell'Epic Games Store del 6 aprile 2023 è invece shapez. Si tratta di un gioco nel quale dobbiamo creare fabbriche automatizzate che realizzano a partire da una serie di frammenti degli oggetti dalle forme molto complesse, all'interno di mappe infinite. Proseguendo si aggiunge anche la necessità di fondere i colori corretti. I requisiti consigliato sono:

OS: Windows 10 64bit

Memoria: 4096 MB di RAM

Spazio di archiviazione: 300 MB

Shapez

Diteci, cosa ne pensate dei giochi gratis dell'Epic Games Store del 6 aprile 2023?