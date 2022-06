Epic Games Store: giochi gratis del 30 giugno 2022 disponibili, link al download

Epic Games Store ha messo a disposizione per il download i giochi gratis di oggi, 30 giugno 2022. Come annunciato, si tratta di Hood: Outlaws & Legends, Geneforge 1 - Mutagen e Iratus: Lord of the Dead.

Scaricare i giochi è semplicissimo: basta effettuare l'accesso con le proprie credenziali su Epic Games Store entro il 7 luglio e visitare questa pagina per poi accedere ai singoli link di ogni prodotto e cliccare sul pulsante "ottieni". A quel punto, date le conferme necessarie, i titoli entreranno a far parte della vostra libreria per sempre.

Hood: Outlaws & Legends è un affascinante PvPvE ambientato in una versione oscura e distorta dell'Inghilterra liberamente ispirata alle leggende di Robin Hood. Al comando di una squadra di ladri, dovremo competere con un gruppo di avversari e con le guardie dello Stato per rubare i forzieri e distribuirne le ricchezze fra i più poveri. O forse no?

Geneforge 1 - Mutagen è invece un RPG ambientato in un mondo fantasy alieno, in cui controlliamo uno Shaper, un mago con il potere di creare la vita. "Ti serve uno strumento, una trappola, un esercito? Evocali tu stesso. Puoi creare bestie possenti che obbediscono a ogni tuo comando. Di solito", recita la sinossi ufficiale.

Iratus: Lord of the Dead è invece un RPG tattico in cui ci troveremo a "combattere per le forze dell'oscurità nel ruolo del negromante che dà il nome al gioco, Iratus, liberato recentemente dal suo imprigionamento durato millenni. Controllerai un obbediente esercito di morti viventi con scheletri, zombie, banshee e tante altre creature non-morte."

Sono inoltre stati appena annunciati i giochi gratis in arrivo su Epic Games Store dal 7 luglio.