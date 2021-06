Epic Games Store: giochi gratis PC del 17 giugno 2021 disponibili, link download

Epic Games Store ha messo a disposizione i giochi gratis di oggi, 17 giugno 2021: come al solito, potete effettuare il download dei titoli in questione dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma, quindi conservarli per sempre nella vostra libreria.

Come saprete, i giochi gratis di oggi sono stati svelati la settimana scorsa: si tratta del divertente party game Overcooked! 2 e dell'action platform in stile retrò Hell is Other Demons. Potrete riscattarli gratuitamente fino alle 17.00 del 24 giugno.

Scarica i giochi gratis di questa settimana su Epic Games Store.

Overcooked! 2

Sviluppato da Ghost Town Games, Overcooked! 2 ci catapulta nuovamente nel suggestivo Regno delle Cipolle, con l'obiettivo di formare una squadra di abili chef e affrontare una serie di sfide in modalità cooperativa oppure sfidare gli altri giocatori all'interno di partite per quattro partecipanti.

Overcooked torna con una nuova gustosa porzione di caotica azione culinaria! Visita di nuovo il Regno delle Cipolle e raduna la tua brigata di chef per organizzare classiche partite cooperative oppure giocare online fino a quattro giocatori. Allacciati il grembiule... È ora di salvare il mondo, di nuovo!

Hell is Other Demons.

Hell is Other Demons è invece un action platform caratterizzato da una grafica retrò, che utilizza una palette di pochi colori per coinvolgerci in sequenze d'azione arricchite da elementi roguelite.

Hell is Other Demons è un platform d'azione sparatutto con elementi roguelite. Esplora un vasto mondo realizzato a mano e pieno di demoni, combattimenti contro boss da far girare la testa e una prorompente colonna sonora synthwave.