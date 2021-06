It Takes Two: più di due milioni di copie vendute

Hazelight Studios ha annunciato tramite Twitter che It Takes Two ha venduto più di due milioni di copie. Quindi possiamo affermare senza tema di smentita che quello che molti già considerano come uno dei candidati per il riconoscimento di gioco dell'anno 2021 è stato anche baciato da ottime vendite, per la gioia di sviluppatori e publisher.

Naturalmente, non essendo It Takes Two una mega produzione, due milioni di copie rappresentano un ottimo risultato. Da considerare anche il fatto che si tratta di un gioco cooperativo, quindi il rischio era che tagliasse fuori una bella fetta di giocatori.

Del risultato è particolarmente soddisfatto Josef Fares, il director del gioco e dello studio, che facendo un rapido calcolo ha stabilito che almeno quattro milioni di persone hanno giocato a It Takes Two (due per copia). Comunque sia, l'ottimo risultato consente di guardare con ottimismo al futuro e al prossimo progetto, ancora segreto.