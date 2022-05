Epic Games Store: il gioco gratis del 26 maggio 2022 è di nuovo misterioso

Epic Games Store ha annunciato quale sarà il gioco gratis della prossima settima, disponibile a partire dal 26 maggio 2022, ossia il prossimo giovedì, come tradizione vuole. In realtà ha più che altro annunciato che ci sarà almeno un gioco riscattabile, visto che il titolo è misterioso, come quello della settimana scorsa.

Quale potrebbe essere? Difficile dirlo. Di solito quanto il negozio di Epic Games nasconde un annuncio, è perché nasconde qualcosa di grosso, come accaduto questa settimana con Bordelands 3. Rimane il fatto che per ora brancoliamo nel buio e che bisogna attendere sette giorni per scoprire il nuovo regalo, speriamo che sia del livello dei titoli delle ultime due settimane.

In effetti la settimana scorsa è stato regalato Prey, questa Borderlands 3 e chissà cosa il 26 maggio. Bei tempi per essere un giocatore PC.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che da oggi è scaricabile gratuitamente un altro gioco, rimasto misterioso per un'intera settimana. Potrete scaricarlo fino al 26 maggio 2022, alle ore 16:59:59.