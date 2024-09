Epic Games Store ha annunciato i giochi gratis del 19 settembre: si tratta in questo caso dell'originale avventura fotografica in bianco e nero Toem e dell'action roguelike a base di zombie The Last Stand: Aftermath. Entrambi si sbloccheranno alle 17.00 di giovedì prossimo.

Sviluppato dal team indipendente Something We Made, Toem si presenta come un'esperienza completamente disegnata a mano, in cui ci troveremo a vestire i panni di un buffo personaggi armato di macchina fotografica e determinato a catturare l'essenza di ciò che lo circonda.

Esattamente come il protagonista del gioco, gli abitanti del meraviglioso mondo di Toem sono personaggi molto peculiari, talvolta indimenticabili, ognuno con una storia da raccontare. Ci faranno delle richieste e per portarle a termine dovremo esplorare nuovi e affascinanti scenari.

Accompagnati da una colonna sonora rilassante, dovremo scattare foto grazie a cui sbloccare nuovi percorsi, rivelare segreti nascosti e riportare la serenità nel regno, nell'ambito di un viaggio sensoriale che non mancherà di coinvolgerci e meravigliarci con le sue trovate.