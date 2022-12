Epic Games Store: il gioco gratis del 20 dicembre forse svelato da un indizio

Prosegue il calendario dell'avvento di Epic Games Store e proseguono anche leak e indizi sui giochi gratis in regalo sul digital delivery in questione, a quanto pare: nonostante si tratti di un altro "gioco misterioso" quello di domani, 20 dicembre, potrebbe essere stato indicato dalla stessa Epic Games con un indizio piuttosto chiaro e si tratterebbe di Wolfenstein: The New Order.

Mentre in altri casi si trattava di leak, in questo caso l'idea emerge proprio da un indizio visibile nella grafica utilizzata da Epic Games Store: guardando il pacchetto regalo che cela il prossimo gioco gratis sulla piattaforma, infatti, possiamo scorgere, fra le piccole figure ornamentali della carta da regalo, quelli che sembrano essere dei piccoli elmetti.

Come risulta evidente dall'immagine riportata qui sotto, sembrerebbero proprio gli elmetti tipici delle guardie nemiche di Wolfenstein: The New Order.

Sopra, la "carta regalo" utilizzata per coprire il gioco gratis del 20 dicembre di Epic Games Store, sotto la key art di Wolfestein: The New Order

La questione ovviamente non è ancora chiarissima, ma le immagini sono veramente somiglianti e tanto basta a dare un certo credito a questa teoria, visto che difficilmente quegli elementi grafici sono stati messi a caso.

Attendiamo comunque l'annuncio ufficiale del nuovo gioco gratis del 20 dicembre che arriverà domani, intorno alle 17:00, su Epic Games Store, mentre ricordiamo che il gioco gratis di oggi Them's Fightin' Herds, scaricabile fino a domani pomeriggio da tutti.

Wolfenstein: The New Order ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta del reboot della storica serie che ha di fatto inventato il genere FPS, passata di mano (ma rimasta in famiglia) da id Software a MachineGames e decisamente apprezzato, come emerso anche nella nostra recensione. Nel caso, sarebbe davvero un ottimo regalo.