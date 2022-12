Bayonetta Origins sarà amato dai fan storici ma è pensato per chi non apprezza l'azione

PlatinumGames ha parlato di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, lo spin-off della saga oramai esclusiva Nintendo, e ha affermato che si tratta di un gioco pensato soprattutto per chi non si sente a proprio agio con i giochi d'azione.

Hideki Kamiya - supervising director di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon - ha subito affermato che i fan di Bayonetta di lunga data "apprezzeranno questa rivisitazione originale della loro eroina preferita".

Kamiya afferma inoltre che PlatinumGames intende "offrire un'esperienza indimenticabile ai giocatori che potrebbero non essere a proprio agio con i giochi d'azione... o anche ai giocatori che non conoscono la serie di Bayonetta".

Il game director di Bayonetta Origins, Abebe Tinari, approfondisce un po' il nuovo gioco. "Al posto di un'incredibile spettacolarità da film hollywoodiano e di un'azione senza sosta, questa volta ci siamo concentrati sul racconto di una storia intima in un mondo ispirato alle linee sottili e ai colori pastello di una fiaba illustrata". Il gioco viene anche descritto "quieto", aggettivo che difficilmente si può applicare alla saga principale.

Per certo, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon pare essere un gioco differente rispetto a Bayonetta 3. Ricordiamo che il gioco è stato annunciato ai TGA 2022, ma che era già presente un riferimento all'interno del più recente capitolo, solo che in pochi l'avevano notato.