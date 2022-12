Ubisoft ha avviato il trasferimento di giochi da Google Stadia a PC

Sembra che Ubisoft abbia avviato il processo di transizione dei giochi da Google Stadia a Ubisoft Connect, ovvero trasformando le licenze dei titoli acquistati su Stadia in giochi PC riscattabili dalla sua piattaforma, come aveva promesso di fare nei mesi scorsi.

All'interno delle varie manovre messe in atto in seguito all'annuncio della chiusura di Google Stadia, che avverrà il 18 gennaio 2023, Ubisoft ha deciso di consentire a tutti coloro che avevano acquistato i suoi giochi su tale piattaforma di poterli riscattare, in versione PC, da Ubisoft Connect. Sembra che i primi trasferimenti siano avvenuti in base a diverse segnalazioni, ovviamente per chi ha effettuato la procedura di collegamento tra gli account Google Stadia e Ubisoft.

La migrazione pare sia stata avviata, senza troppo clamore, già dal 16 dicembre, senza una comunicazione ufficiale da parte di Ubisoft. Sembra inoltre che il trasferimento sia automatico, ovvero con i giochi che compaiono all'interno dell'account piuttosto che attraverso una trasposizione a mano di singoli codici per il download.

In base a diverse testimonianze su Reddit, sembra che non tutti i giochi Ubisoft acquistati su Stadia abbiano effettuato la migrazione e inoltre solo alcuni di questi supportano il cross-save, dunque c'è un'alta probabilità che i progressi non vengano trasferiti da una parte all'altra. Non è chiaro, peraltro, se questo processo possa avere influssi nei rimborsi che Google ha deciso per la chiusura di Stadia, anche questi partiti ormai da alcune settimane in maniera graduale.