Epic Games Store: Midnight Ghost Hunt è il gioco gratis di oggi 1 giugno 2023

Midnight Ghost Hunt è il gioco gratis misterioso di oggi 1 giugno 2023 su Epic Games Store. Per chi ama i fantasmi e giocare con gli altri online, è un'occasione da non perdere.

Scaricare e installare il gioco è davvero semplicissimo: basta recarsi sulla pagina di Midnight Ghost Hunt Ultimate Edition su Epic Games Store, effettuare l'accesso con le proprie credenziali e cliccare sul pulsante "ottieni", seguendo poi le istruzioni a schermo fino al completamento dell'acquisto. Naturalmente dovete disporre di un account attivo e senza limitazioni per ottenerlo.

Dopo l'acquisto, Midnight Ghost Hunt sarà aggiunto alla vostra libreria per sempre e potrete scaricarlo e installarlo ogni volta che vorrete. Come sempre, avete tempo una settimana, ossia fino a giovedì 8 giugno 2023, per riscattare il gioco e farlo vostro.

Midnight Ghost Hunt è un titolo relativamente recente, visto che risale al 31 marzo 2022. Sviluppato da Vaulted Sky Games e pubblicato da Coffee Stain Publishing, è ancora in Accesso Anticipato. Viene descritto come un nascondino multigiocatore in cui: "Spiriti irrequieti infestano le stanze, immobili e in attesa in una serie di luoghi maledetti. I cacciatori di fantasmi sono incaricati di eliminarli e sono armati fino ai denti con tecnologie anti-spettrali in grado di spedire qualsiasi fantasma in un altro regno! Gioca sia nei panni dei fantasmi che dei cacciatori di fantasmi in questa caotica sfida 4 contro 4 tra morti e vivi."

Chi vincerà? "Nei panni di un fantasma, dovrai nasconderti assumendo l'aspetto di oggetti quotidiani innocui per sfuggire ai cacciatori... Ma quando questi ti volteranno le spalle, aggrediscili con un bombardamento telecinetico scagliando loro tutti gli oggetti possibili. Nessuna sedia, lampada e orologio a pendolo del nonno è un semplice pezzo di arredamento in questo frenetico gioco ricco d'azione.

E non finisce qui... quando l'orologio batte la mezzanotte, inizia l'ora delle streghe e i cacciatori diventano le prede. Le carte in tavola cambiano e ora i fantasmi si sovraccaricano. I cacciatori avranno a disposizione solo un periodo di tempo limitato per sopravvivere."